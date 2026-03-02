Estados Unidos contra Irán: Te Explicamos los Términos para Entender la Operación Furia Épica

El pasado 28 de febrero Estados Unidos lanzó la operación Furia Épica contra Irán. Te explicamos a continuación varios términos clave para entender este conflicto, desde qué es un ayatolá hasta por qué Irán tiene dos fuerzas armadas paralelas.

Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque sobre Irán que cobró la vida de varias figuras importantes del régimen teocrático.

La operación Furia Épica llegó después de una fallida rondas de negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

¿Qué países están involucrados en el conflicto?

Sobre el papel, podría pensarse que la operación Furia Épica involucraría solamente a Estados Unidos e Israel contra Irán. No obstante, en los hechos el conflicto ha convocado a muchos más actores de Medio Oriente.

Tras los primeros ataques del sábado 28 de febrero por parte de Estados Unidos, Irán lanzó misiles contra nueve países de la región. Además de Israel, el régimen atacó territorio de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin, Kuwait, Jordania, Irak y Omán.

Además entró en el conflicto la organización Hezbolá, que lanzó ataques contra el norte de Israel. En respuesta, el gobierno de Benjamin Netanyahu atacó Líbano.

También fue involucrado el Reino Unido, pues Hezbolá atacó una base aérea británica ubicada en Chipre, en el Mediterráneo. El gobierno de Reino Unido no participó en la operación Furia Épica, pero sí ha dado permiso para realizar acciones defensivas en su base.

¿Qué régimen gobierna en Irán?

Desde 1979, en Irán gobierna un régimen teocrático, como resultado de la Revolución Islámica.

Según explica el historiador Michael Axworthy en A History of Iran: Empire of the Mind (Penguin), Irán era gobernado por el sha Mohammad Reza Pahlavi, quien accedió al poder después del golpe de estado que derrocó a Mohammad Mosaddeq, presidente que gobernó hasta 1953 y que nacionalizó el petróleo. Este movimiento le enemistó con Estados Unidos y Reino Unido.

El gobierno dictatorial del sha se caracterizó por un afán modernizador y por una fuerte represión. Muchos recordarán que la novela gráfica Persépolis, de Marjane Satrapi, comienza con el incendio del cine Rex, un crimen político donde fallecieron más de 400 personas y que fue crucial en el posterior desarrollo de la revolución.

Actualmente, según explica Moisés Garduño García en la Historia mínima del Irán moderno (Colegio de México), el país persa es una República Islámica donde hay cargos de elección popular, como son el presidente y los miembros del Parlamento, que a su vez responden a una cúpula religiosa.

Cabe señalar que la bandera iraní con un león persa representa al gobierno anterior a la República Islámica y ha sido adoptada por los grupos opositores, especialmente en el exilio.

¿Qué es un ayatolá?

El presidente de Irán no ostenta el cargo más alto en la nomenclatura de la República Islámica. Este cargo corresponde al ayatolá, líder religioso. Desde 1989, el líder supremo de Irán era Alí Jameneí.

El cargo de ayatolá no es homólogo al del papa de la Iglesia católica. No obstante, los ayatolás sí son la la figura máxima dentro del clero chiita.

¿Cuál era la situación económica de Irán antes del ataque?

Desde hace varios años, Irán enfrenta múltiples sanciones internacionales que afectado severamente su desarrollo económico. A pesar de su enorme riqueza petrolera, no es capaz de comerciar plenamente. Esto no ha impedido que Irán haya desarrollado una notable industria.

En diciembre del 2025, la inflación orilló a los comerciantes de Teherán a salir a las calles. Las manifestaciones, que pronto se dirigieron en contra del régimen islámico, fueron reprimidas severamente.

Desde antes de los conflictos de 2025, Irán ya había sido expulsado del sistema Swift, que procesa pagos a nivel internacional. Tampoco se podían usar tarjetas Mastercard o Visa.

¿Qué exigía el gobierno de Estados Unidos a Irán durante sus negociaciones?

En el centro del conflicto con Estados Unidos está la posición beligerante de Irán hacia Israel. El gobierno de Donald Trump exige que Irán renuncie a la búsqueda de un programa nuclear que pueda ser usado posteriormente para amedrentar a Israel.

¿Qué tan cerca estaba Irán de tener una bomba nuclear?

En 2025, Israel desplegó la operación León Creciente que llevó a un intercambio de ataques con Irán. Estados Unidos intervino en el conflicto al bombardear las instalaciones nucleares de Irán. En aquel momento, Bejamin Netanyahu aseguró que Irán había avanzado en su programa nuclear y que estaba más cerca que nunca de conseguir una bomba.

Desde aquella operación, Estados Unidos e Israel habían señalado que habían dañado severamente las capacidades nucleares de Irán. A estos ataques siguieron rondas de negociaciones que quedaron empantanadas después de que, según Donald Trump, Irán se negase a renunciar a sus pretensiones nucleares, que a su decir son de corte civil.

En este texto te explicamos por qué el uranio está al centro de la discordia en este conflicto.

¿Qué tan poderoso es el Ejército de Irán?

La economía de Irán es diez veces menor a la Israel y las dificultades para el comercio se reflejan en la calidad de su armamento. La calidad del armamento de Irán es desigual: mantienen, por ejemplo, aviones caza de fabricación soviética, así como aviones estadounidenses, que fueron adquiridos antes de la Revolución Islámica.

No obstante, también ha fabricado 3 mil misiles balísticos, capaces de alcanzar Israel. Irán también se ha distinguido en la fabricación de drones.

¿Qué papel ha tenido Irán en los conflictos armados de Medio Oriente?

Como explica Moisés Garduño García, las sanciones hacia Irán han girado en torno a la acusación de financiar conflictos a lo largo de Medio Oriente. Al régimen de los ayatolás se le acusa de apoyar y financiar a movimientos como Hezbolá, en Líbano, Hamás, en Gaza, y a los hutíes rebeldes, en Yemen.

¿Cuáles son las diferencias entre chiitas y sunitas y qué papel tienen en el Islam?

En Medio Oriente la religión dominante es el Islam, pero esta no se practica de la misma forma en todos los países ni en todos se busca la instauración de gobiernos religiosos. Hay países más inclinados hacia la administración secularizada, como Egipto o Túnez, y monarquías absolutas, como Omán.

Pero la principal diferencia entre las formas en que se divide la práctica religiosa no está determinada por el nivel de secularización, sino por la distinción entre sunitas y chiitas. Esta diferencia se remonta a los primeros siglos del Islam.

Hoy en día, el solo el 10% de los musulmanes serían chiitas e Irán se consideraría su principal potencia, de la misma forma en que se considera que Arabia Saudita es el principal representante de los sunitas. Cabe señalar que Hezbolá y los rebeldes hutíes son chiitas; no obstante, Hamás es un grupo sunita.

¿Cuál es la situación de las mujeres en Irán?

Cada gobierno iraní ha tenido posiciones diferentes ante los derechos de la mujer. Hasán Rohaní​, quien gobernó entre 2013 y 2021, por ejemplo, se habría mostrado inicialmente receptivo a las demandas de las mujeres.

Moisés Garduño García menciona que durante este periodo se hizo frecuente que las mujeres abandonaran el hiyab tradicional negro y lo sustituyeran con versiones más coloridas. La reacción llegó con la muerte de Masha Amini, joven de origen kurdo que fue torturada por no portar debidamente esta prenda.

Las protestas masivas que siguieron a su muerte demostraron que gran parte de los iraníes estaban a favor de que el hiyab fuese una decisión personal y no un mandato legal.

¿En qué se diferencian la Guardia Revolucionaria y el Ejército de Irán?

El ayatola Jomeini, primer líder supremo de Irán tras la Revolución, instauró un sistema de policías comunitarios y rurales que habría de sustituir a las fuerzas del régimen anterior.

Con el tiempo, estos reclutas configuraron la Guardia Revolucionaria, un cuerpo armado que se encarga de la seguridad de la élite iraní. Esta guardia tiene una estructura paralela y diferenciada al Ejército, lo que previene las posibles rebeliones.

¿Cuál es el objetivo de Donald Trump sobre Irán?

Tras la caída del ayatolá, analistas ponen en duda que el gobierno de Donald Trump tenga un plan claro sobre qué objetivos persigue en Irán, más allá de la neutralización de la amenaza nuclear.

Por ejemplo, el especialista Matthew Kroening, vicepresidente del centro de reflexión Atlantic Council, aseguró a la agencia AFP que Trump podría marcharse del país presumiendo una victoria: “Creo que pueden irse a casa casi que en cualquier momento y declarar esto como un éxito”, explicó.

Por su parte, Trita Parsi, vicepresidente ejecutivo del Instituto Quincy, declaró a la misma agencia que Trump “no buscaría un cambio de régimen, sino su implosión”.

¿Cuántas personas han fallecido en el conflicto?

Durante el 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron una serie de ataques englobadas por el Pentágono bajo el nombre de Furia Épica. Hasta el momento el ataque ha dejado al menos 555 muertos en el país de Medio Oriente, según la Media Luna Roja.

El Ministerio de Salud de Irán reporta que en la escuela bombardeada de Minap fallecieron 180 personas, en su mayoría niñas. Por su parte, la organización humanitaria HNARA, con sede en Estados Unidos, contabilizó 6 civiles muertos y 4 heridos. Igualmente, los ataques de Israel sobre Líbano han dejado hasta el momento un saldo de 50 fallecidos.

Además, Donald Trump señaló que los ataques han cobrado la vida de 49 líderes iraníes, incluido el ayatola Alí Jameneí.

Por su parte, los ataques de Irán en suelo israelí dejaron un fallecido en Haifa, así como 9 muertos en Beit Shemesh, de los cuales cuatro serían niños. En el conflicto han muerto hasta el momento seis soldados de Estados Unidos.

Con información de EFE, AFP y Reuters