Mexicano en Dubái Narra en Exclusiva para N+ Cómo se Vive Conflicto en Medio Oriente

Este lunes, 2 de marzo de 2026, Simón Bell Palacios, un mexicano que reside en Dubái, relató cómo se vive la situación por el conflicto en Medio Oriente.

En entrevista con Danielle Dithurbide en Despierta, un noticiero de N+, Simón Bell Palacios indicó que las actividades en Dubái siguen como si nada.

Estamos bien. He estado un poco nervioso, pero de ahí en fuera la vida en Dubái sigue como si nada.

Simón aseguró que es difícil pensar en un escenario como el que se vive en Dubái y en general en Medio Oriente, por los ataques de Estados Unidos de América-Israel contra Irán.

Sí, la verdad es algo que personalmente nunca me imaginé ver en Dubái. Todos vemos a Dubái como una ciudad extremamente segura.

Simón Bell Palacios aseguró que todo funciona con normalidad a pesar de la tensión en la zona, como los servicios bancarios, y que la Policía se mantiene en vigilancia.

Sinceramente no he ido a los sitios turísticos, pero de ahí en fuera sí, todos funcionado con normalidad. Los bancos han estado mandando mensajes diciendo que están trabajando con normalidad, si es que necesitamos algo. La policía nos ha enviado mensajes, también diciendo que están patrullando y todo con normalidad.

Embajada de México, pendiente de connacionales en Dubái

Indicó que la Embajada de México en Dubái compartó con los mexicanos un enlace para registrarse como residentes y no residentes en ese país, donde les han enviado información y algunas recomendaciones.

Nos registramos y nos han enviado correos diciendo que a actuemos con prudencia, que no salgamos, que si llegamos a escuchar algo nos alejamos de las ventanas. Y sí, la Embajada ha estado pendiente.

Dijo que por ahora se no piensa salir de Dubái y que ya está en contacto con otros mexicanos y que "estamos todos muy tranquilos".

