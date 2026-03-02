Trump Da Mensaje por Operación Furia Épica en Irán: Lamenta Muerte de Militares Estadounidenses
Trump señala que la Operación Furia Épica en Irán podría durar entre 4 y 5 semanas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un mensaje hoy, 2 de marzo de 2026, con motivo de la operación Furia Épica en Irán, por la que murieron 4 militares estadounidenses.
Esta era nuestra última y mejor ocasión para atacar, lo que estamos haciendo ahora mismo, y eliminar las amenazas intolerables que plantea este régimen enfermo y siniestro.
Trump afirmó que “nos estamos asegurando que el régimen de Irán deje de financiar operaciones terroristas”.
El Mandatario lamentó la muerte de 4 militares estadounidenses, quienes perdieron la vida para eliminar la terrible amenaza que representa Irán.
Información en desarrollo…
Con información de N+.
