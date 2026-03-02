Trump Da Mensaje por Operación Furia Épica en Irán: Lamenta Muerte de Militares Estadounidenses

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un mensaje hoy, 2 de marzo de 2026, con motivo de la operación Furia Épica en Irán, por la que murieron 4 militares estadounidenses.

Esta era nuestra última y mejor ocasión para atacar, lo que estamos haciendo ahora mismo, y eliminar las amenazas intolerables que plantea este régimen enfermo y siniestro.

Trump afirmó que “nos estamos asegurando que el régimen de Irán deje de financiar operaciones terroristas”.

El Mandatario lamentó la muerte de 4 militares estadounidenses, quienes perdieron la vida para eliminar la terrible amenaza que representa Irán.

