“ONU Dejó de Cumplir su Labor”: Sheinbaum Llama a la Paz por Conflicto en Medio Oriente

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció por el conflicto en Medio Oriente, luego de que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán; en sus declaraciones, la mandataria criticó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Sheinbaum critica a la ONU

En la conferencia mañanera de hoy, 2 de marzo de 2026, la presidenta Sheinbaum Pardo dijo que “la ONU dejó de cumplir su labor, la verdad” y agregó que ahora “se imponen los países con mayor fuerza militar y eso no puede ser”.

Después de la Segunda Guerra Mundial, el objetivo era garantizar un espacio donde cada nación tuviera la misma representación.

La mandataria afirmó que “la ONU ha perdido cada vez más fuerza y no puede ser; tiene que recuperarse el papel de la política diplomática multilateral”.

Sobre el ataque en Medio Oriente, Sheinbaum Pardo dijo que “es triste, por decir lo menos, lo que ocurre, porque al final no es un asunto de si uno está de acuerdo con el régimen o de otro, sino el que paga es la población civil”.

Por eso el llamado de México a elevar siempre la solución pacífica de los conflictos y evitar las guerras, siempre pugnar por la paz.

Economía de México ante conflicto en Medio Oriente

La presidenta señaló que ante el aumento del precio del petróleo por el ataque contra Irán, “lo más importante es que no aumente la inflación en nuestro país”.

Agregó que México cuenta con un esquema para que no suba el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y así evitar que suba el precio de la gasolina.

La mandataria también destacó que ante el conflicto en Medio Oriente el precio del peso se ha mantenido al margen.

Hasta ahora no hay problema con nuestro país.

