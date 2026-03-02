Precio del Dólar Hoy LUNES 2 de Marzo de 2025: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El precio del dólar hoy lunes 2 de marzo de 2026 en México es de 17.16 pesos por billete verde en promedio.

La cotización puede variar debido al conflicto en Medio Oriente de Estados Unidos e Israel contra Irán, que afectan al mercado y los precios del petróleo.

¿Cómo cerró el dólar estadounidense el 1 de marzo de 2026?

Como el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio del dólar a peso cerró el 1 de marzo en los 17.10 pesos por divisa verde.

Tipo de cambio para pagos

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 17.1722 pesos por dólar para este lunes 2 de marzo.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 2 de marzo, según Banxico, en 17.2700 pesos por cada divisa verde.

Banco Compra Venta Afirme 16.40 17.80 Banco Azteca 16.95 17.79 BBVA Bancomer 16.07 17.60 Banorte 15.95 17.45 Banamex 16.63 17.59 Scotiabank 15.10 18.70

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

Sigue todos los días en N+ las últimas noticias y cobertura completa sobre el tipo de cambio del dólar en México para conocer si está bajando o subiendo y por qué.

