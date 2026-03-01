FGR Vincula a Proceso a 2 Miembros del CJNG Capturados en el Operativo en Que Cayó "El Mencho"

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo este domingo la vinculación a proceso de dos presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), identificados en el expediente como Andrés "N" y Genaro "N".

Ambos fueron detenidos el domingo pasado en Tapalpa, Jalisco, durante el mismo operativo en que perdió la vida Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder histórico de esa organización criminal.

¿Qué cargos enfrentan los dos detenidos del CJNG?

El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó ante el juez los datos de prueba que sustentaron la vinculación de ambos imputados.

Andrés "N" fue llevado a proceso por su presunta participación en los delitos de portación de armas de fuego con agravante, así como portación de aditamentos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Genaro "N", por su parte, enfrenta cargos por portación de armas de fuego con agravante y portación de cargadores también de uso exclusivo castrense.

Ya están en el Altiplano: prisión preventiva y dos meses de investigación

Además de la vinculación a proceso, el juez impuso a ambos la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

En consecuencia, Andrés "N" y Genaro "N" quedaron internos en el CEFERESO Número 1 "Altiplano", ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, uno de los penales de máxima seguridad del país.

La autoridad judicial concedió dos meses de plazo para la investigación complementaria.

Los capturaron mientras caía "El Mencho" en Tapalpa

De acuerdo con la FGR, la detención de ambos hombres fue resultado de trabajos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, específicamente de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

La captura ocurrió en Tapalpa, Jalisco, en el marco del operativo en que también murió Nemesio Oseguera Cervantes, fundador y jefe del CJNG.

La FGR precisó que a los imputados se les presume inocentes mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

