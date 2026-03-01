¿Qué Pasó en Tepotzotlán Hoy 1 de Marzo 2026? Se Observan Grandes Columnas de Humo | Video

Kilométricas columnas de humo fueron captadas en video desde distintos puntos de Tepotzotlán, en el Estado de México. Luego de que se compartieran las grabaciones en redes sociales, han surgido dudas de ¿qué está pasando?

A través de redes sociales se han compartido las imágenes de la emergencia, la cual ya es atendidas por elementos de emergencia, que también se dieron cita en otro siniestro registrado en Huehuetoca.

¿Qué pasó en Tepotzotlán?

De acuerdo con los primeros reportes, se trata de un incendio forestal que se registra en la zona de los Potros, en Tepotzotlán.

Al lugar del fuego han llegado Bomberos y elementos de Protección Civil laboran para evitar la propagación de las llamas en la región serrana.

Hasta el momento, no han informado de personas heridas ni un balance de la extensión de este incendio

Noticia en desarrollo

Historias recomendadas:

Vinculan a Proceso a Contador Personal de Emilio Lozoya por Defraudación Fiscal Equiparada

“Prometo Darles Todo”: Shakira Manda Mensaje a Fans que Asistirán a Concierto del Zócalo

