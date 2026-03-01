Reportan Fuerte Incendio en Huehuetoca, Edomex

Este domingo 1 de marzo se registró un incendio de gran magnitud en la comunidad de San Miguel, en el municipio de Huehuetoca, en el Estado de México. De acuerdo con los primeros reportes de autoridades locales, el siniestro se originó por la quema de llantas, lo que provocó una intensa columna de humo negro visible a varios kilómetros de distancia.

La nube de humo pudo observarse desde la autopista Querétaro–México, aproximadamente a medio kilómetro de la desviación hacia Tula, así como desde el Circuito Exterior Mexiquense, lo que generó alarma entre automovilistas y habitantes de la zona.

En redes sociales, vecinos compartieron imágenes y videos del incendio, advirtiendo sobre la rápida propagación del fuego y el riesgo que representa para las viviendas cercanas.

Al lugar acudieron de inmediato servicios de emergencia, entre ellos bomberos estatales, elementos de Protección Civil y personal de seguridad, quienes iniciaron labores para controlar y sofocar las llamas. Las autoridades señalaron que el principal objetivo es evitar que el fuego se extienda hacia áreas habitacionales, debido a la cercanía del incendio con casas y terrenos poblados.

Asimismo, se alertó sobre los posibles efectos a la salud derivados de la inhalación del humo, ya que la quema de llantas libera sustancias altamente contaminantes.

Por ello, se recomendó a la población mantener puertas y ventanas cerradas, evitar actividades al aire libre y, de ser posible, utilizar cubrebocas.

Historias recomendadas: