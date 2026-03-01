Detienen a Karina "N", Secretaria de Desarrollo Humano de Monterrey

Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a Karina "N", secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva del municipio de Monterrey.

De acuerdo con la ficha del Registro Nacional de Detenciones consultada por N+, la funcionaria fue aprehendida alrededor de las 15:45 horas en la colonia Mezquital, en el municipio de San Nicolás de los Garza.

Posteriormente, el Gobierno de Monterrey confirmó este domingo, 1 de marzo de 2026, que autoridades federales detuvieron a Karina. El municipio emitió un comunicado en el que reconoce los hechos, aunque admite desconocer las razones detrás de la detención.

¿Qué se sabe de la detención de Karina Barrón Perales?

Según el comunicado, la información disponible hasta el momento es escasa. El municipio únicamente confirmó que las autoridades federales ejecutaron la detención y que, según datos extraoficiales, el caso sería ajeno a la administración pública municipal.

El gobierno local no precisó en qué circunstancias ocurrió el arresto, ni en qué dependencia federal recae la investigación.

Senador Waldo Fernández afirma que detención es por denuncia presentada por él

El senador morenista Waldo Fernández informó a través de un video publicado en sus redes sociales que la detención se debió a una denuncia presentada por él, aunque señaló que no puede ofrecer más detalles de las causas del proceso que entabló.

"Su detención junto con otras personas, tiene que ver con una denuncia que presentó su servidor y que tiene que ver con un montaje y fabricación de hechos realizados ante la Fiscalía General de Justicia en el estado de Nuevo León. Lamentablemente, no puedo informar en este momento a la ciudadanía estos hechos, pero mañana esperando la audiencia de imputación y una vez que termine le diré al pueblo de Nuevo León y a todas las personas interesadas cuáles son las causas y las pruebas que están ahí en esta investigación".

