Empujones y Jaloneos Entre Comerciantes y Policías Previo a Concierto de Shakira en CDMX: Video

La noche de este domingo se registró una confrontación entre elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y un grupo de comerciantes ambulantes en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, en el Eje Central Lázaro Cárdenas y la avenida 5 de Mayo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

El altercado ocurrió en el marco del operativo desplegado por la SSC con motivo del concierto de Shakira en el Zócalo capitalino.

Cuando los comerciantes se negaron a ceder el espacio

De acuerdo con información de la SSC, los agentes intentaron impedir que el grupo de vendedores se instalara en los alrededores del recinto cultural, lo que generó molestia entre los presentes y derivó en una confrontación física.

Imágenes del incidente muestran forcejeos entre policías de Tránsito —identificables por sus chalecos verde neón— y civiles, entre ellos una mujer que se enfrenta directamente con varios oficiales.

Se registraron jalones y empujones entre comerciantes y policías en la Alameda Central de la CDMX, durante protestas por la prohibición de ventas en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes. #LasNoticiasDeFORO | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal… pic.twitter.com/N6I0jcu63H — N+ FORO (@nmasforo) March 2, 2026

Los elementos utilizaron sus cuerpos y bastones para mantener distancia y despejar la acera, mientras transeúntes grababan la escena con sus teléfonos y se escuchaban gritos en el lugar.

Al menos una docena de agentes participaron en el forcejeo en un espacio reducido. El tráfico vehicular de la zona, incluidos autobuses de transporte público, quedó temporalmente bloqueado por el altercado.

La SSC descarta mayores consecuencias

La dependencia capitalina confirmó los hechos y precisó que la confrontación "no pasó a mayores". En su comunicado, la SSC señaló que "al momento las actividades se realizan sin contratiempos y sigue el arribo de fans" al evento.

La autoridad no informó sobre detenciones, personas lesionadas ni el número exacto de comerciantes involucrados.

