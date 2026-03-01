Funcionarios de Trump Defenderán ante Congreso de EUA Ataque contra Irán

Altos funcionarios del gobierno de Donald Trump, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, defenderán este martes ante el Congreso de Estados Unidos el ataque contra Irán, informó la Casa Blanca.

Rubio comparecerá junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth; el director de la CIA, John Ratcliffe; y el jefe militar, el general Dan Caine. Los cuatro “informarán el martes a todos los miembros de ambas cámaras del Congreso”, detalló el portavoz de la Casa Blanca, Dylan Johnson.

Trump y su justificación

Donald Trump trató el domingo de justificar la operación militar contra Irán por la supuesta necesidad de garantizar la seguridad a largo plazo de Estados Unidos, además de preparar el terreno para más bajas entre los militares de su país tras el anuncio de la muerte de tres soldados estadounidenses.

Trump Advierte que Ataques a Irán Durarán 4 Semanas; Reino Unido Autoriza Uso de Bases

"Lamentablemente, es probable que haya más antes de que esto termine", dijo Trump en un vídeo publicado en su plataforma Truth Social, en respuesta a la noticia de las bajas.

"Estados Unidos vengará sus muertes y asestará el golpe más duro a los terroristas que han declarado la guerra, básicamente, a la civilización", afirmó el presidente estadounidense desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

Trump ha publicado dos mensajes de vídeo y ha concedido entrevistas telefónicas a varios medios. El presidente no habló con los periodistas en el Air Force One cuando el domingo regresaba a Washington desde Florida.

