Manifestantes Vandalizan Consulado de Estados Unidos en Pakistán; Reportan Muertos y Heridos.

Unos 500 musulmanes chiítas asaltaron el consulado de Estados Unidos en Karachi, Pakistán, tras el ataque que mató al líder supremo de Irán, Alí Jamenei, por lo que intervinieron autoridades y dispararon contra la multitud, lo que dejó al menos nueve muertos y más de 20 heridos.

La policía y fuerzas paramilitares emplearon gas lacrimógeno para dispersar a las personas, que rompieron ventanas del recinto, según el agente de policía Mohammad Jawad.

La policía y funcionarios de un hospital en Karachi indicaron que al menos 25 personas también resultaron heridas en los enfrentamientos y que algunas de ellas estaban en estado crítico.

Summaiya Syed Tariq, una cirujana policial en el principal hospital gubernamental de la ciudad, confirmó que e centro había recibido en un principio seis cuerpos y varias personas heridas. La cifra de fallecidos subió a nueve después de que tres heridos graves murieran, indicó.

Khan detalló además que "los cadáveres ya han sido trasladados al Hospital Civil de Karachi".

La policía y funcionarios de un hospital de Karachi informaron que al menos ocho personas resultaron heridas en los enfrentamientos. Añadió que los manifestantes fueron dispersados ​​más tarde y que la situación estaba bajo control.

¿Cómo se desató el enfrentamiento?

La tragedia se desencadenó cuando la enardecida multitud intentó romper el perímetro de seguridad para asaltar el recinto diplomático en protesta por la operación conjunta de fuerzas estadounidenses e israelíes en Irán.

Según fuentes policiales, las fuerzas de seguridad y los cuerpos paramilitares tuvieron que emplear gases lacrimógenos y cargas con toletes en un intento por dispersar a los manifestantes, que portaban retratos del clérigo iraní de 86 años y coreaban consignas contra Washington y Tel Aviv.

El alto funcionario policial Irfan Baloch desestimó como infundados los reportes de que parte del edificio del consulado fue incendiada. Sin embargo, dijo que los manifestantes incendiaron un puesto policial cercano y rompieron ventanas del consulado antes de que las fuerzas de seguridad llegaran y recuperaran el control.

Testigos dijeron que decenas de manifestantes chiíes permanecían reunidos a aproximadamente un kilómetro del consulado, instando a otros a unirse a ellos.

Los chiíes también realizaron una manifestación cerca del consulado de Estados Unidos en Lahore, la capital de la provincia oriental de Punjab, informó la policía. Faisal Kamran, un alto funcionario policial, dijo que los manifestantes intentaron protestar fuera del consulado, pero no se les permitió. La policía dispersó a la multitud cuando intentaron marchar hacia el edificio, dijo.

La policía y fuerzas paramilitares emplearon gas lacrimógeno para dispersar a las personas. Foto: AP.

Estados Unidos recomienda no acercarse a manifestaciones

Luego de la irrupción en la sede diplomática de Karachi y la situación en Lahore, la embajada de los Estados Unidos en Islamabad dijo que monitorea las protestas y recomendó a estadounidenses a no acercarse a multitudes.

Estamos monitoreando los informes sobre las manifestaciones en curso en los Consulados Generales de EE. UU. en Karachi y Lahore, así como las convocatorias de nuevas manifestaciones en la Embajada de EE. UU. en Islamabad y el Consulado General en Peshawar

Recomendamos a los ciudadanos estadounidenses en Pakistán que estén atentos a las noticias locales y adopten buenas prácticas de seguridad personal, como estar atentos a su entorno, evitar grandes multitudes y asegurarse de que su registro de STEP esté al día

We are monitoring reports of ongoing demonstrations at the U.S. Consulates General in Karachi and Lahore, as well as calls for additional demonstrations at U.S. Embassy Islamabad and Consulate General Peshawar. We advise U.S. citizens in Pakistan to monitor local news and… — U.S. Embassy Islamabad (@usembislamabad) March 1, 2026

El estallido de violencia civil abre un nuevo frente de desestabilización para el gobierno de Islamabad.

Los chiíes constituyen aproximadamente el 15% de la población de Pakistán, de unos 250 millones, y representan una de las comunidades chiíes más grandes del mundo.

Con frecuencia han realizado manifestaciones contra Israel y contra Estados Unidos en el pasado, aunque enfrentamientos de esta magnitud son raros.

El cerco al consulado estadounidense llega cuando las autoridades paquistaníes se encuentran en estado de alerta máxima y con los recursos al límite debido a la "guerra abierta" fronteriza que el país libra simultáneamente contra el gobierno de los talibanes en el vecino Afganistán.

Con información de AP y EFE

ASJ

