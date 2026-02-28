Volcadura de Camión en Autopista Xochimilco-Oaxtepec, en Morelos, Deja 8 Muertos y 24 Lesionados

Una volcadura de un autobús con pasajeros en la autopista Xochimilco-Oaxtepec este sábado 28 de febrero 2026, dejó ocho muertos y 24 lesionados en el municipio de Tlalnepantla, en Morelos, confirmó la Coordinación de Protección Civil del estado.

A través de sus canales oficiales, la dependencia confirmó que cuerpos de emergencia realizaron trabajos en la zona en atención la atención del incidente, por lo que pidieron a la ciudadanía ceder el paso a las unidades de rescate y extremar precauciones al transitar por la zona.

Noticia en desarrollo

Historias recomendadas:

FGR Detiene a Contador Personal de Emilio Lozoya, ex Director de Pemex

FGR Entrega a Familiares el Cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”

DMZ