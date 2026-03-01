Trump Hablará con Líderes Iraníes Luego de Ataques en el que Murieron 48 de Ellos

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, declaró que "hablará" con los dirigentes iraníes, pero sin precisar cuándo ni quiénes serían sus interlocutores, según una entrevista con The Atlantic difundida este domingo 1 de marzo, un día después de los ataques al país islámico.

"Ellos quieren hablar, y yo he aceptado hablar, así que hablaré con ellos. Deberían haberlo hecho antes", dijo, de acuerdo con las declaraciones recogidas por esta revista estadounidense.

"La mayoría de esa gente ha muerto. Algunos de aquellos con quienes estábamos negociando han muerto", añadió Trump, quien consideró que los dirigentes iraníes "quisieron pasarse de listos".

Video: Trump Asegura que 48 Líderes Iraníes Murieron en Ataques de EU e Israel a Irán

Noticia relacionada: Imágenes: Así Quedaron los Lugares Atacados por conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos

Trump presume operación rápida en Irán

En entrevistas para Fox News y CNBC, Trump aseguró que la operación Furia Épica estaba siendo un éxito

La operación lanzada en la víspera para derrocar al régimen iraní va más rápida de lo previsto, le dijo a CNBC.

Además, el presidente estadounidense dijo que 48 líderes iraníes murieron hasta ahora en la ofensiva contra la república islámica iniciada el sábado por Estados Unidos e Israel.

"Nadie puede creer el éxito que estamos teniendo, 48 líderes desaparecieron de un solo golpe. Y esto avanza rápidamente", declaró Trump en una entrevista con Fox News.

Historias relacionadas:

CH