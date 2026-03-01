Autor de Tiroteo en Austin Portaba Ropa con Frase Referente a Alá

Fue revelada una foto de Ndiaga Diagne, el autor del tiroteo en Austin, Texas donde se le ve mientras carga un rifle y vistiendo una sudadera con capucha en la que se lee la leyenda “Property of Allah” (Propiedad de Alá).

Diagne, de 53 años, exresidente de la ciudad de Nueva York e inmigrante de Senegal, abrió fuego en el Buford’s Backyard Beer Garden en Texas la madrugada del domingo 1 de marzo, matando a dos personas e hiriendo a otras 14.

La foto muestra a Diagne, con la boca abierta, vistiendo lo que parecen ser pantalones de camuflaje y sosteniendo un arma larga a su costado derecho. De acuerdo con autoridades, la masacre en el concurrido lugar de vida nocturna fue potencialmente un acto de venganza por el ataque de Estados Unidos contra Irán.

El tiroteo tuvo lugar alrededor de las 2 de la madrugada, hora local, en una popular zona de bares universitarios.

El sospechoso, quien fue abatido por los agentes que respondieron al tiroteo, había estado rondando la calle del bar antes de comenzar a disparar, según dio a conocer la jefa de la policía de Austin, Lisa Davis, en una rueda de prensa.

"Prendió las luces de parqueo, bajó la ventana y empezó a disparar desde el auto con una pistola, hiriendo a varias personas que estaban en el patio del bar", explicó Davis.

Después, se bajó del vehículo y siguió disparando, hasta que fue baleado por los agentes, detalló la agente.

El FBI está trabajando con la policía local en la investigación y encontraron "indicios" en el auto del sospechoso que apuntan a "posibles vínculos terroristas", según indicó el agente especial Alex Doran en la rueda de prensa.

De acuerdo con la cadena NBC, las autoridades aún no han determinado si se trata de un individuo con problemas mentales o un acto de terrorismo.

