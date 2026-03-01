Donald Trump Plantea Mantener Ofensiva de Estados Unidos en Irán al Menos Un Mes

El presidente Donald Trump dijo que las operaciones ofensivas de Estados Unidos en Irán podrían prolongarse de "cuatro a cinco semanas" si es necesario, pues afirmó que no será complicado sostener las batallas en conjunto con Israel, según reportó New York Times.

En una entrevista con el medio estadounidense, el mandatario ofreció "versiones contradictorias" sobre cómo quedaría el nuevo gobierno o la transición que habría para suplantar al régimen, señaló el NYT.

Aunque abrió la posibilidad de un esquema similar al de Venezuela, en que solo se quitó al líder principal y la mayoría de los funcionarios permanecieron en disposición de colaborar con Washington.

Video: Trump Advierte que Ataques a Irán Durarán 4 Semanas; Reino Unido Autoriza Uso de Bases.

Trata de justificar la ofensiva y prepara el terreno para más bajas

Más temprano este domingo 1 de marzo, trató de justificar la operación militar contra Irán por la supuesta necesidad de garantizar la seguridad a largo plazo de Estados Unidos. Ahí preparó el terreno para la posibilidad de registrar más soldados caídos, luego de la muerte de tres militares.

"Lamentablemente, es probable que haya más antes de que esto termine", dijo Trump en un video publicado en su plataforma Truth Social, en respuesta a la noticia de las bajas.

"Estados Unidos vengará sus muertes y asestará el golpe más duro a los terroristas que han declarado la guerra, básicamente, a la civilización", afirmó el presidente estadounidense desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

En su entrevista con el NYT, el presidente insistió en la duración del conflicto, pese a que puede haber más bajas del lado estadounidense.

Trump no se ha dirigido directamente a la nación desde el inicio de la guerra contra Irán el sábado, pero publicó dos mensajes de video, anunció la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en un mensaje escrito y concedió entrevistas telefónicas a varios medios.

Con información de AP

