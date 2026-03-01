Transmisión del Concierto de Shakira en el Zócalo Hoy: Sigue las Canciones este 1 de Marzo 2026

Este domingo 1 de marzo, el Zócalo de la Ciudad de México se convierte en un gran escenario con el concierto gratuito de Shakira, uno de los eventos musicales más esperados del año.

Desde tempranas horas, miles de fans comenzaron a llegar al corazón de la capital para disfrutar del espectáculo en vivo, generando un ambiente festivo y de gran expectativa.

Para quienes no pudieron asistir de manera presencial, se habilitó una transmisión en vivo, que permite seguir cada momento del show desde casa. Así, la cantante colombiana celebra su música con el público mexicano en un evento masivo e histórico.

