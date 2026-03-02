Incendio en Valle de Chalco Hoy: ¿Qué Pasó en Fábrica de PET en Estado de México?

La madrugada de hoy, 2 de marzo de 2026, se registró un fuerte incendio en el municipio de Valle de Chalco, en Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio ocurrió en una fábrica de PET ubicada en la Avenida Sebastián Lerdo de Tejada, en la colonia San Isidro.

Al lugar del incendio acudieron Bomberos de Estado de México para controlar el fuego.

Vecinos de la zona colaboraron con cubetas de agua para intentar combatir el incendio.

Video: Fuerte Incendio en Fábrica de PET en Valle de Chalco, Edomex

Noticia relacionada: Controlan Incendio en Zona de Cuemanco de la Alcaldía Xochimilco Luego de 2 Horas

Información en desarrollo…

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT