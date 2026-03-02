Se Incendia Pasto en Zona de Cuemanco de la Alcaldía Xochimilco, en CDMX.

Un incendio se registra en el circuito Cuemanco de la alcaldía Xochimilco, cuyas llamas son visibles a kilómetros de distancia, mientras bomberos de la Ciudad de México laboran en el lugar.

De acuerdo con reportes preliminares, se quema pasto seco que afecta a dos hectáreas, pero sin riesgo para la población por el momento. La emergencia es en la colonia barrio 18, cerca del canal Ampapilco.

Atendemos un incendio en Circuito Cuemanco, Barrio 18, en la Alcaldía Xochimilco, que afecta 2 hectáreas de pasto seco. #AlMomento se encuentra confinado y sin riesgos a la población. @ClaraBrugadaM pic.twitter.com/sk8LNcUAGS — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) March 2, 2026

El incendio comenzó en la noche del domingo 1 de marzo y se ha extendido hasta los primeros minutos de este lunes 2 de marzo. Actualmente se encuentra confinado.

Usuarios en redes sociales compartieron videos e imágenes de los hechos, destacando que las llamas se observan desde zonas de la alcaldía Tlalpan. Algunos vecinos indicaron en redes sociales que se reportó de la situación desde las 19:00 horas.

#Importante | 🔥🚒 Ante el incendio reportando cerca de C. Cuemanco y Canal Apampilco, se informa que brigadas de Protección Civil, el Heroico Cuerpo de Bomberos y personal de apoyo ya se encuentran atendiendo el hecho. #Xochimilco



Seguiremos informando.#TierraDeGuardianes🌿 pic.twitter.com/fSZ28WEL3P — Alcaldía Xochimilco (@XochimilcoAl) March 2, 2026

"Se informa que brigadas de Protección Civil, el Heroico Cuerpo de Bomberos y personal de apoyo ya se encuentran atendiendo el hecho", indicó la alcaldía Xochimilco.

