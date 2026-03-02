“Valen la Mitad que los Hombres”: Activista Explica a N+ el Significado de Ser Mujer en Irán

Este lunes, 2 de marzo de 2026, la activista Sougand Hessamzadeh habló sobre la represión que han vivido por décadas las mujeres en Irán.

En entrevista con Danielle Dithurbide en Despierta, un noticiero de N+, Sougand Hessamzadeh explicó lo que no puede hacer la mujer y los riesgos a los que se enfrentan en Irán, país que actualmente se mantienen en conflicto bélico con Estados Unidos de América-Israel.

Señaló que la Policía de la Moral es la que determina lo que es moralmente adecuado y puede castigar, incluso con la pena de muerte. Esto es lo que las mujeres no pueden hacer en ese país:

Una mujer no puede caminar en la calle, tomada de la mano de alguien, una mujer no puede, el único momento en el que camina adelante de un hombre es cuando hay bombas. Es el momento en el que camina delante de un hombre

Además, se prohíbe cantar, bailar, o exponer su cabello.

No pueden comer ciertos alimentos ni tomar ciertas bebidas.

Solo con permiso pueden estudiar.

Si se casan, es el esposo quien decide si puede trabajar.

No se puede quedar con la custodia de sus hijos.

No se puede divorciar por su propia voluntad.

No pueden dar a luz sin la presencia de su esposo.

La activista explicó que en Irán una niña puede ser privada de su libertad a partir de los 9 años por no acatar las órdenes, a diferencia de los niños, que es a los 15.

Pero como las niñas ya tienen su primera menstruación alrededor de los nueve hasta los 13 años, entonces esa es la razón por la cual el velo es obligatorio y es parte de los códigos de vestimenta que son vigilados por la Policía de la Moral.

Sougand lleva en sus venas sangre iraní, a los 10 años caminando por las calles de ese país se enteró que por ser mujer valía algo así como la mitad de lo que valía un hombre. Fue en ese momento que decidió dedicar su vida a defender los derechos de la mujer.

Lo ha hecho en su vida adulta desde Ecuador, el país de su madre, sin embargo, ha recibido críticas por hacerlo desde afuera, pero desde dentro estaría muerta, dice, la misión con su país solo se puede cumplir desde fuera.

Estaría muerta y estaría muerta porque tengo una condena de pena de muerte por hacer lo que hago aquí. Y es decir, por hablar de los atropellos, de los derechos de las mujeres, por señalar a viva voz y sin miedo que al fin y al cabo las mujeres valen la mitad que los hombres. Y lo digo categóricamente.

La resistencia de las mujeres iraníes

Se estima que en Irán hay 40 millones de mujeres y niñas, quienes no pueden bailar o cantar solas en público, no pueden ir solas a un estadio, dependen de un tutor masculino, quién decide si pueden viajar, trabajar o incluso, divorciarse.

En Irán, el matrimonio infantil es legal desde los 13 años, incuso antes con el permiso del padre.

En 2022, la muerte de Mahsa Jina Amini, bajo custodia de la Policía de la Moral, motiva a miles de mujeres a salir a las calles a desafiar décadas de opresión bajo el lema "Mujeres, vida y libertad".

Un año después, en 2023, en medio del eco de las protestas, la valentía de la periodista y defensora de los derechos humanos Narges Mohammadi es reconocida con el Premio Nobel de la Paz, el cual no pudo recoger porque estaba en prisión acusada de encabezar movilizaciones contra el estado.

Ante la presión internacional, el régimen prometió cambios, pero en 2024 intensificó sus esfuerzos para restringir los derechos de las mujeres y las niñas y lanzó el plan Noor o Plan luz, con el cual aumentó los patrullajes para hacer cumplir el velo obligatorio, con persecuciones y hasta tortura.

La resistencia de las mujeres iraníes se pudo ver nuevamente en la calles, en las protestas a finales de 2025, pero de nuevo, en medio de las demandas de libertad, vino la represión y el 12 de diciembre, fuerzas de seguridad vestidas de civil detuvieron nuevamente a la premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, y la condenaron a siete años y medio de prisión. Tras los ataques a Irán, se desconoce su paradero.

