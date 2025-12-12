Reportan “Detención Violenta” de la Premio Nobel Iraní Narges Mohammadi

Este viernes 12 de diciembre de 2025, fuerzas de seguridad iraníes arrestaron de forma "violenta" a la ganadora del premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi, durante la ceremonia en recuerdo de un abogado fallecido, anunció su fundación.

En redes sociales, dijo que había recibido “información creíble” sobre la detención violenta de la activista durante el homenaje a Khosrow Alikordi, un abogado de derechos humanos localizado sin vida la pasada semana en Teherán.

Mohammadi, de 53 años de edad, fue arrestada junto con otros activistas en la ceremonia, precisó su fundación. Su abogada francesa, Chirine Ardakani, confirmó la información a la agencia de noticias AFP.

Libertad condicional de Mohammadi

Cabe señalar que Narges Mohammadi se encontraba en libertad condicional; a finales de noviembre, denunció públicamente que las autoridades iraníes le habían prohibido de forma "permanente" salir del país.

Además, dijo que no le emiten un pasaporte para poder visitar a sus dos hijos, a quienes no ve desde hace once años.

La Premio Nobel de la Paz 2023 fue puesta en libertad en diciembre del año pasado por problemas médicos.

La activista ha sido arrestada en 13 ocasiones y condenada en nueve

Fue encarcelada por última vez en 2021.

A pesar de las condenas y el encarcelamiento, ha continuado denunciando las violaciones de derechos humanos en Irán.

Entre ellos: la aplicación de la pena de muerte o la violencia contra las mujeres que no usan el velo islámico.

El Comité Nobel noruego le concedió en 2023 el galardón "por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y para promover los derechos humanos y la libertad para todos".

Detención hoy en Irán

El esposo de Mohammadi, Taghi Rahmani, residente en París, dijo también en X que la nobel había sido arrestada durante la ceremonia en la ciudad oriental de Mashhad junto con la destacada activista Sepideh Gholian.

La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, publicó imágenes de Mohammadi asistiendo a la ceremonia, sin el velo obligatorio que deben portar las mujeres en los espacios públicos en Irán.

HRANA añadió que coreaban consignas como "Viva Irán", "Luchamos, morimos, no aceptamos ninguna humillación" y "Muerte al dictador".

En tanto, otras imágenes difundidas por canales de televisión en persa con sede fuera de Irán mostraron a la defensora de los derechos de las mujeres subiéndose a un vehículo y animando a la gente a corear consignas.

Con información de EFE y AFP.

