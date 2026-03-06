Diputada Diana Sánchez Barrios Genera Críticas por Sesionar desde un Salón de Belleza

Diana Sánchez Barrios, diputada del Congreso de la CDMX hoy causó polémica, luego de que durante la sesión de este día su participación estuviera marcada no por sus argumentos sino porque era asistida por una persona que la peinaba.

La diputada fue criticada debido por dicha acción ya que en la sesión virtual del Congreso capitalino, se veía a una persona a su lado mientras la peinaba, lo que se presume sesionaba desde un salón de bella, en tanto, se votaban asuntos relevantes.

Fue en la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, donde se discutía la reforma a la Ley de las Personas Trabajadoras al Servicio del Gobierno de la Ciudad de México.

¿Quién es Diana Sánchez Barrios?

Según su curriculum es presidenta de ProDiana AC. ONG, según describe en su página, está comprometida con los Derechos Humanos de todos.

"Impulsamos el respeto y la no discriminación a la población LGBTTTIQ y grupos vulnerables".

Es licenciada en Derechos Humanos.

Tiene 51 años

También es una de las lideresas más importantes de comerciantes en la CDMX.

¿Qué se discutía en el Congreso de la CDMX mientras peinaban a Sánchez Barrios?

En un comunicado, el Congreso de la CDMX, informó que para avanzar en el cumplimiento de los derechos laborales, la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas al Artículo 540 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de inspección laboral que, de ser avalada por el Pleno, sería enviada al Congreso de la Unión.

Dicha iniciativa fue presentada por el diputado Pedro Haces.

"La misión primaria de cualquier sistema de inspección del trabajo es garantizar el cumplimiento de las leyes laborales pertinentes".

