VIDEO: Captan Nuevo Forma de Asalto en el Tráfico de la CDMX; Esta Vez Ocurrió en Iztacalco

Un asalto a mano armada en inmediaciones de Río Churubusco en la alcaldía Iztacalco, quedó captado en un video; esta es la nueva forma de operar de los delincuentes en CDMX.

A través de redes sociales se dio a conocer la grabación del robo que ocurrió en el tramo de Apatlaco y Tezontle, pasando la zona donde se encuentra un tiradero de basura y juegos para niños.

En las imágenes se observa cuando el tránsito en la zona está a vuelta de rueda. El avance es lento, pero continúo. Sin embargo, uno de los lapsos donde los autos están detenidos son aprovechados por los delincuentes.

¿Cómo asaltan a mano armada en Río Churubusco?

El video que captó el momento exacto del asalto a mano armada en Río Churubusco muestra cómo repentinamente salen de un camellón dos sujetos, justo cuando un vehículo en color gris cruza por la zona.

Debido a que el conductor llevaba el cristal abajo, fue amagado con el arma de fuego. Trata de escapar, pero es imposible moverse por la cantidad de autos que lo rodean. Esto es aprovechado para meter casi la mitad de su cuerpo por la ventana. Detrás del delincuente va otro sujeto.

El segundo cómplice trata de unirse al atraco, pero al notar que el otro hombre tiene todo “bajo control”, se dirige a otro auto. El ladrón apunta directamente a la nueva víctima y camina rápidamente hacía él.

Es en ese instante cuando el conductor coloca los seguros a las puertas para evitar ser asaltados. “No traigo nada, no traigo nada”, se escucha que le dice al ladrón. Al no conseguir el objetivo, se retira y regresa con la primera víctima.

Después de despojar de sus pertenencias al conductor, ambos sujetos caminan por la orilla del Río de Churubusco y aparentan ser personas que descendieron de un vehículo para caminar porque el tráfico es mucho. Incluso, uno de ellos, lleva audífonos de diadema para fingir que es un peatón más.

Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado al respecto, no obstante, los vecinos piden mayor seguridad en la zona.

