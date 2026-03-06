Los casos de Kimberly Joselin Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez siguen bajo investigación. Sin embargo, ahora los estudiantes de la UAEM denunciaron que han recibido amenazas de muerte por las movilizaciones y protestas que realizan para exigir justicia por los feminicidios de sus compañeras.

De acuerdo con los primeros reportes, los estudiantes dieron a conocer que han sido amedrentados con la finalidad de detener las manifestaciones en Morelos, principalmente, en las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En una de las asambleas, un joven mencionó que las amenazas están dirigidas principalmente a las alumnas.

“Nos acaban de amenazar con que por cada facultad que tomemos, va a desaparecer una chava”, dijo un estudiante.

Asimismo, pidió que durante todo este proceso en el que piden a las autoridades mayor seguridad para continuar con su vida académica, deben cuidarse. Añadió que las amenazas las han recibido estudiantes de facultades como Medicina, Ingeniería y Nutrición, no obstante, prácticamente se han presentado en todas las carreras.

“Por favor, cuídense y no se separen (durante las movilizaciones) (...) Han filtrado nuestros nombres de los que estamos en las protestas”, compartió.

¿Cómo son las amenazas a estudiantes de la UAEM por protestas?

A través de redes sociales se dieron a conocer videos que muestran extractos de llamadas telefónicas donde los estudiantes son amedrentados por sujetos, quienes les indican que los están vigilando durante las manifestaciones para exigir justicia por los feminicidios de Kimberly Joselin y Karol Toledo.

“Vamos a ver si es cierto (...) Acá andamos en las mismas manifestaciones con ustedes”, dice el sujeto.

Al finalizar la llamada les indica que deben estar al pendiente de toda la situación. “Pónganse #$%”, es el último mensaje que les da a los estudiantes.

Luego de darse a conocer estas denuncias de amenazas de muerte hacía los estudiantes de la UAEM, la Fiscalía de Morelos aseguró que ya se encuentra investigando estos hechos, en los que intimidan a los jóvenes para evitar más protestas.

Llevan ataúdes a manifestación

Desde la desaparición y asesinato de ambas estudiantes de 18 años de edad, los compañeros de toda la UAEM han llevado a cabo movilizaciones, sin embargo, la de este viernes fue diferente.

Debido a que en su recorrido por la avenida Morelos, un grupo de mujeres gritaron consignas de justicia mientras cargaban dos féretros en color blanco, a los cuales les escribieron mensajes para despedir a sus amigas y compañeras.

Con la marcha pacífica hicieron un llamado a las autoridades para impedir que estos hechos se vuelvan a repetir, ya que eran jóvenes, que como ellas, tenían el sueño de convertirse en grandes profesionistas.

