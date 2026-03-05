Bebé de 4 Meses Muere en una Guardería de Azcapotzalco, CDMX, ¿Qué Pasó?

Un bebé de cuatro meses de edad murió en una guardería ubicada en la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron al interior de un inmueble ubicado en la calle Guanábana de la colonia Nueva Santa María. Los servicios de emergencia llegaron al lugar para atender el llamado de auxilio.

Las autoridades fueron alertadas por un menor de edad inconsciente al interior del lugar identificado como Instituto Baja California, por lo que de inmediato se dirigieron a la zona para verificar la situación.

A la institución llagaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y paramédicos, quienes certificaron que el bebé de 4 meses de edad, ya no contaba con signos vitales.

¿Qué pasó con el bebé que murió en la guardería de Azcapotzalco?

Luego de confirmarse el fallecimiento del bebé, al sitio llegaron los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), con la finalidad de realizar las primeras investigaciones y el levantamiento del cuerpo.

Los familiares del bebé fueron notificados de su deceso. Llegaron visiblemente afectados en un taxi, por lo que luego de terminar las diligencias, se retiraron del lugar.

Hasta el momento se desconocen las causas por las que falleció el bebé en la guardería en Azcapotzalco o si hay personas detenidas por este hecho.

¿Y las autoridades de la guardería?

Las autoridades o directivos de la guardería Instituto Baja California, no se han pronunciado sobre el fallecimiento del bebé de 4 meses en sus instalaciones, las cuales ofrecen servicio de guardería y kínder.

"El mejor comienzo para tu hijo", dicen los anuncios al exterior del inmueble.

De acuerdo con dicha publicidad, el centro educativo "brinda un entorno seguro, afectuoso y lleno de oportunidades de aprendizaje" para los pequeños de entre 45 días de nacidos hasta los 6 años de edad.

