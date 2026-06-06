Detienen a Adolescentes Asaltantes que Lesionaron a un Adulto Mayor en Jardines de la Cruz

Detienen en Guadalajara a dos adolescentes por robo violento en tienda de abarrotes; un adulto mayor resultó lesionado durante el asalto

Detienen asaltantesFoto: Fiscalia

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Impactante robo en Jardines de la Cruz: dos adolescentes detenidos tras lesionar a un adulto mayor en una tienda. Descubre cómo se llevó a cabo la captura.

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