Detienen a Adolescentes Asaltantes que Lesionaron a un Adulto Mayor en Jardines de la Cruz

Detienen a dos adolescentes por robo con violencia en Jardines de la Cruz

Se realizó la detención de dos adolescentes por su posible participación en un robo con violencia ocurrido en una tienda de abarrotes de la colonia Jardines de la Cruz, donde presuntamente agredieron a un hombre adulto mayor.

Ambos fueron capturados tras cumplirse las órdenes de aprehensión correspondientes, gracias a un operativo de inteligencia interinstitucional coordinado por la Unidad de Adolescentes en Conflicto con la Ley, de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes, Razón de Género y la Familia.

Los adolescentes ingresaron al establecimiento, tomaron presuntamente un cuchillo del mostrador e intentaron amagar al despachador para despojarlo de mil pesos en efectivo. Durante el forcejeo, la víctima y uno de los jóvenes cayeron al suelo, mientras el adulto mayor continuaba resistiéndose. Ante los gritos del afectado, ambos huyeron del lugar.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió lesiones físicas y una crisis nerviosa, por lo que recibió atención médica.