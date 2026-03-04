Prometió Llevarla a Cancún, pero Ahora la Joven Está Desaparecida y la Buscan en el Edomex

Las autoridades informaron los detalles de la detención de un hombre quien invitó a su novia a un viaje a Cancún, sin embargo, la llevó al Estado de México, donde presuntamente la desapareció; esto sabemos del caso.

De acuerdo con la Fiscalía de la Ciudad de México, luego de diversas labores de investigación, obtuvo la vinculación a proceso de Eduardo “N”, por su probable participación en el delito de desaparición cometida por particulares agravada, en perjuicio de su pareja.

“El agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control la orden de aprehensión en su contra, la cual fue ejecutada el 23 de febrero por agentes de la Policía de Investigación (PDI)”, indicó la Fiscalía

El sospechoso fue localizado en inmediaciones de la colonia Agrícola Oriental en la alcaldía Iztacalco, donde luego de informarle sus derechos fue presentado ante la Autoridad Judicial.

Durante su audiencia inicial y ante los indicios presentados en su contra, se determinó su vinculación a proceso, así como la medida cautelar de prisión preventiva ante riesgo de fuga.

Además, a Eduardo “N”, alías, “El Lalote”, se le fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

¿Qué pasó con su novia a la que le prometió un viaje a Cancún?

Las autoridades informaron que Eduardo “N” es investigado por presuntamente participar en la desaparición de su novia.

Según las indagatorias, el 4 de diciembre de 2025 la víctima fue vista por última vez cuando salió de su domicilio con dirección a la Central de Abasto, ubicada en la alcaldía Iztapalapa.

Luego de perder comunicación con ella, su familia acudió a la Fiscalía CDMX para realizar la denuncia correspondiente y así emitir la ficha de búsqueda para su pronta localización. Las autoridades descubrieron que el mismo día de su desaparición, la mujer recibió una invitación especial.

Debido a que Eduardo “N” la citó con el pretexto de realizar juntos un viaje a Cancún, Quintana Roo. No obstante, mediante seguimiento técnico, se identificó que la víctima fue trasladada al municipio de Temamatla, Estado de México, en un vehículo vinculado al imputado.

Hasta el momento, continúa la búsqueda de la víctima en dicho municipio mexiquense, donde fue el último lugar donde se tiene conocimiento que estuvo.

