De Explosivos a Uniformes Falsos: Esto Hallaron en Cateo a Vivienda en Chiconautla, Edomex

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), realizó un cateo en un inmueble donde hallaron un taller de fabricación de uniformes falsos de las fuerzas armadas mexicanas en Santa María Chiconautla, Ecatepec; todo esto hallaron.

De acuerdo con los primeros reportes, el operativo se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la calle Cerrada Ruíz Cortinez, luego de diversas tareas de inteligencia que permitieron dar con la ubicación.

En el inmueble localizado en inmediaciones de una zona baldía, encontraron diversas prendas de ropa táctica, las cuales presentan insignias de fuerzas armadas, como del Ejército y de la propia Fiscalía Edomex.

Interrumpen cateo por explosivos

Durante las labores de inspección en el inmueble, las autoridades tuvieron que detener las acciones, debido a que hallaron presuntos explosivos, por lo que todo el personal tuvo que desalojar el sitio.

Asimismo, se impidió el paso a los vecinos hasta que sea seguro transitar por las inmediaciones. También llegaron binomios caninos para detectar otros posibles riesgos durante el operativo en Chiconautla.

¿Qué encontraron en el cateo en Chiconautla?

Hasta el momento la Fiscalía de Edomex ha informado que encontraron diversos uniformes falsos de varias corporaciones, los cuales, presuntamente se vendían o entregaban a integrantes del crimen organizado; las movilizaciones continúan.

