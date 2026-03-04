Reportan Balacera Afuera de Restaurante de Mariscos en Jilotzingo, Edomex

Una balacera afuera de un restaurante de mariscos alertó a las autoridades del municipio de Jilotzingo, Estado de México, por lo que de inmediato se dirigieron a la zona; así ocurrió el ataque armado.

De acuerdo con los primeros reportes, los servicios de emergencia recibieron una llamada por detonaciones de arma de fuego en la zona de Rancho Blanco, afuera de un establecimiento de comida identificado como "La Carreta del Barbas".

Al lugar llegaron elementos de Seguridad Ciudadana y Movilidad Segura en coordinación con la Guardia Estatal para atender el reporte. De manera preliminar se sabe que hay una persona lesionada, por lo que se espera su atención médica.

¿Cómo ocurrió la balacera en restaurante de mariscos en Jilotzingo?

Los testigos refirieron que se escucharon al menos 4 detonaciones, por lo que de inmediato buscaron resguardarse y pedir ayuda a las autoridades.

En tanto, el Ayuntamiento de Jilotzingo informó que los servicios de emergencia laboran en la zona, además, pidieron a la población mantener la calma.

“Se solicita a la población mantener la calma, tomar precauciones y atender únicamente la información e indicaciones", indicó en redes sociales.

Hasta el momento se desconoce cómo ocurrió el ataque armado o si hay más personas lesionadas. Asimismo, se realiza un operativo de seguimiento para dar con las personas responsables.

