Desactivan Ficha de Búsqueda de Alondra María Contreras, Estudiante de la UAEM: ¿Qué Pasó?

La mañana de hoy, 6 de marzo de 2026, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos desactivó la ficha de búsqueda de Alondra María Stephanye Contreras Galarza, estudiante de la UAEM. En N+ te compartimos qué pasó.

Las autoridades locales postearon la foto de la estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en redes sociales, donde indicaron que fue localizada.

Horas antes, habían difundido una ficha de búsqueda al activar el Protocolo Alba, mecanismo utilizado en para localizar de manera inmediata a mujeres y niñas desaparecidas y números de contacto en caso de que alguien tuviera alguna información, en N+ te compartimos qué dijo la Fiscalía anteriormente: Desaparece Otra Estudiante de la UAEM: Buscan a Alumna Alondra María Contreras en Morelos.

¿Qué pasó con la estudiante de la UAEM?

De acuerdo con el reporte previo de búsqueda, Alondra fue vista por última vez el 5 de marzo de 2026 en Cuautla, Morelos. Ese día vestía uniforme de enfermería: pantalón blanco, zapatos blancos blusa tipo polo azul con logotipos de la universidad. Además, portaba lentes y una mochila beige con rosa.

La ficha de búsqueda indicaba que la estudiante mide 1.68 metros, es de complexión delgada, tiene tez morena clara y cabello negro, lacio, a la altura de los hombros.

Mensaje en redes sociales sobre su localización

Tras la difusión de la ficha, en redes sociales comenzó a circular un mensaje atribuido al presunto perfil de Facebook de la joven. En la publicación se aseguraba que se encontraba bien y que su ausencia se debió a motivos personales. El mensaje difundido dice:

Me encuentro perfectamente bien. He decidido alejarme de mi casa por motivos personales.

Hasta el momento, las autoridades no han dado más detalles sobre las circunstancias de su localización. La desaparición de Alondra generó mayor inquietud porque ocurrió en medio de un contexto delicado para la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

En días recientes, dos estudiantes de la misma institución, Kimberly Joselín Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez, ambas de 18 años, fueron reportadas como desaparecidas y posteriormente encontradas sin vida, casos que actualmente son investigados por las autoridades.

Debido a estos hechos, alumnos y colectivos han realizado movilizaciones para exigir mayor seguridad y justicia para las víctimas.



