Desaparece Otra Estudiante de la UAEM: Buscan a Alumna Alondra María Contreras en Morelos

La Fiscalía General de Justicia del Estados de Morelos, compartió hoy, 6 de marzo de 2026, una ficha de búsqueda de otra estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se trata de Alondra María Stephanye Contreras Galarza.

María Contreras de 18 años fue vista por última vez en Cuautla, Morelos, el pasado 5 de marzo de 2026, ese día vestía un pantalón blanco de enfermería, zapatos blancos, lentes, mochila beige con rosa y blusa color azul tipo polo con logotipos de la UAEM. Las autoridades activaron el Protocolo Alba para buscar a la estudiante, que consiste en un mecanismo para localizar a mujeres y niñas.

Según la ficha oficial, Alondra María Stephanye Contreras Galarza tiene las siguientes características:

Tiene 18 años.

Es de complexión delgada.

Mide 1.68 metros.

Ojos grandes y cabello negro, lacio, a la altura de los hombros.

Tez morena clara.

La fiscalía solicitó a la población que, en caso de tener información que ayude a ubicarla, se comunique a los números de la dependencia. En la zona sur poniente es 777 450 4478; en el oriente 777 460 0893 y en la zona metropolitana es 777 109 1248.

#FiscaliaMorelos activa #ProtocoloAlbaMorelos para la búsqueda y localización de ALONDRA MARÍA STEPHANYE CONTRERAS GALARZA de 18 años de edad. pic.twitter.com/mjM3p2KwOm — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) March 6, 2026

Este caso de desaparición se suma al de dos estudiantes de la misma edad, quienes fueron halladas sin vida. Se trata de Kimberly Ramos y Karol Toledo, en N+ te detallamos previamente lo que les pasó: Kimberly y Karol: Alumnas de UAEM Desaparecen con 11 Días de Diferencia y son Halladas sin Vida.

Casos de desaparición de estudiantes de la UAEM

La desaparición de Alondra ocurre en medio de la preocupación dentro de la comunidad universitaria, luego de que recientemente se confirmó la muerte de dos estudiantes de la misma universidad.

Se trata de Kimberly Joselin Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez, ambas de 18 años y alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Kimberly, era estudiante de Contaduría, desapareció el 20 de febrero en Cuernavaca cuando se dirigía a la universidad. Días después, su cuerpo fue localizado en una zona boscosa.

Por su parte, Karol Toledo, estudiante de Derecho en la sede regional de la UAEM en Mazatepec, fue reportada como desaparecida el 2 de marzo de 2026 cerca de su domicilio. El jueves de marzo las autoridades confirmaron que el cuerpo encontrado durante las labores de búsqueda correspondía a la joven.

Marcha hoy por casos de desaparición de estudiantes de la UAEM

Los dos casos recientes generaron indignación y movilización entre estudiantes y familiares, quienes han participado en brigadas de búsqueda y exigen justicia para las víctimas.

Este viernes, también se llevó a cabo una marcha de estudiantes de la licenciatura de la Cruz Roja, quienes exhortaron a unirse a más alumnas y alumnos de las facultades de Nutrición, Medicina y a la comunidad de los campus de la UAEM.

