Captan a Policías de CDMX Empujando Taxi con Dos Muertos Hacia el Edomex; Ya los Investigan

Policías de CDMX fueron captados empujando un taxi con dos muertos hacia el Edomex, por lo que las autoridades ya investigan a los oficiales. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en los límites de la alcaldía Azcapotzalco y el municipio de Naucalpan. En el taxi fueron halladas dos personas sin vida por impacto de arma de fuego.

Noticia relacionada: Kimberly y Karol: Alumnas de UAEM Desaparecen con 11 Días de Diferencia y son Halladas sin Vida

Luego de los reportes de emergencia comenzaron las indagatorias para el esclarecimiento del caso. Sin embargo, durante las diligencias un video que captaron cámaras de videovigilancia reveló que la escena del crimen fue alterada.

¿Cómo captaron a policías de CDMX empujando un taxi con dos muertos?

En las imágenes se observa el momento en el que los oficiales empujan el taxi, la unidad lleva la puerta abierta del lado del conductor. Mientras eso ocurre, una mujer camina por la calle y otros vehículos circulan cerca del lugar.

Una vez que lograron llevar el auto hasta la zona que corresponde al municipio mexiquense, se retiraron. Ahí quedó abandonado el taxi con los cuerpos sin vida de dos personas.

Video: Momento en que Abandonan Taxi con Dos Cadáveres en Límites de Azcapotzalco y Naucalpan

¿Qué pasará con los policías involucrados?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que se inició una carpeta de investigación administrativa y se notificó a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) para las indagatorias del doble homicidio y lo correspondiente a la alteración de la escena.

Asimismo, indicó que mientras se desarrollan las indagatorias y se deslindan responsabilidades, se tomarán acciones en contra de los policías de CDMX que empujaron el taxi con dos muertos hacía el Edomex, así como a los mandos responsables.

“Los uniformados directamente involucrados y los mandos responsables de su supervisión serán cesados del cargo”, afirmó.

Finalmente, la SSC puntualizó en que no tolerará conductas o prácticas contrarias a los principios, normas y códigos que rigen a la institución.

“Todos los hechos ilícitos en los que se vean involucrados policías, serán investigados y sancionados. No se permitirá la corrupción, ni acciones que vulneren a la ciudadanía”, aseguró.

Historias recomendadas:

EPP