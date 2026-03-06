Cuauhtémoc Blanco Busca Impulsar Iniciativa para Sancionar "Denuncias Falsas de Mujeres"

El diputado federal por Morena y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, busca impulsar una iniciativa para castigar lo que denomina como "denuncias falsas" realizadas por mujeres en contextos de violencia de género.

¿En qué consiste la propuesta?

La iniciativa del legislador busca sancionar con mayor severidad a aquellas mujeres que, según el planteamiento, presenten denuncias sin sustento o con información falsa ante las autoridades.

Blanco, que enfrenta una denuncia por presunta violación, argumenta que este tipo de acciones afecta la vida de los hombres señalados injustamente.

“Imagínate, si a mí me acusan por esto, que me pueden dar 30, 40, 50 años, que es totalmente mentira, pues hacerle lo mismo y tratar de denunciar a la persona que mintió, que te hizo daño”, dijo el exfutbolista.

¿Una iniciativa así puede ser aprobada?

Para que esta polémica iniciativa sea una realidad, deberá ser presentada ante las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados y, posteriormente, dictaminada, discutida y votada tanto en el Pleno de la Cámara de Diputados como en el Senado de la República.

Esta se produce en un momento crítico para el país, donde la violencia contra las mujeres sigue siendo uno de los temas centrales en la agenda de seguridad y derechos humanos del gobierno federal.

