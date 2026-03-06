Embajador de EUA en México Presume Combate al Narcotráfico de Trump y Sheinbaum

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, acudió a la Conferencia de las Américas Contra los Cárteles. El funcionario aseguró que Donald Trump y Claudia Sheinbaum han “tomando acciones decisivas” contra el narcotráfico en la región.

El embajador compartió en redes sociales una fotografía con Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas, y el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino. En el mensaje que acompañó la imagen, el Johnson afirmó que Estados Unidos y nuestro país colaboran “para detener estas redes y proteger la salud, la seguridad y el bienestar de nuestras naciones”.

El gobierno de México no acudió a la conferencia celebrada en Florida.

EUA y países de Latinoamérica firman acuerdo para el combare al narcotráfico

En la sede del Comando Sur, Estados Unidos celebró la Conferencia de las Américas contra los Cárteles. La reunión, presidida por el Pentágono, convocó a varios países latinoamericanos como Argentina, Costa Rica, Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Honduras y República Dominicana.

Durante la conferencia, Pete Hegseth, secretario de Guerra, dijo que se “promoverá la paz a través de la fuerza”. Además, advirtió que Estados Unidos está dispuesto a actuar en solitario contra “narcoterroristas”, si los países de la región no cooperan.

Por su parte, Stephen Miller, asesor de seguridad nacional de Donald Trump, comparó a las organizaciones del crimen organizado con Al-Qaeda y el Estado Islámico. El funcionario también aseguró que la inmigración ilegal era equiparable a una “forma de terrorismo”.

Los países asistentes firmaron una declaración conjunta donde se comprometieron a reforzar el combate al crimen organizado y el narcotráfico. Cabe señalar que países como Colombia, México y Brasil no habrían sido convocados, al no tener “ideas afines”.

