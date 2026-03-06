El presidente Donald Trump se reunirá este sábado 7 de marzo de 2026 con líderes de países latinoamericanos en su club de golf en Doral, Florida, para la iniciativa “Escudo de las Américas”.

Consiste en la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, que prioriza el Hemisferio Occidental, ya que busca aprovechar recursos militares y de inteligencia estadounidenses nunca vistos en la región desde el fin de la Guerra Fría.

Los líderes de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago han confirmado su asistencia, según la Casa Blanca.

¿Para qué es “Escudo de las Américas”?

Se ha mencionado que Donald Trump anunciará "un gran acuerdo" que detallará "cómo se combatirá a los cárteles y el narcotráfico en todo el hemisferio occidental".

La Casa Blanca la describe como una cumbre histórica destinada a reestructurar las alianzas regionales y reforzar la influencia de Estados Unidos en el hemisferio occidental.

El encuentro, que la administración Trump denomina la "Cumbre del Escudo de las Américas", reunirá a los jefes de Estado o de gobierno de 12 países alineados con Washington en temas como la migración, el narcotráfico y la seguridad regional.

La cumbre, que se celebrará en el resort Doral de Trump, es parte de la denominada "Doctrina Donroe", un juego de palabras con la Doctrina Monroe del siglo XIX, que, según los funcionarios, busca profundizar la cooperación entre los socios estadounidenses y, al mismo tiempo, limitar la influencia de rivales geopolíticos como China, Rusia e Irán en América Latina.

Estos son los líderes que se espera que asistan

El presidente argentino, Javier Milei

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele

El presidente dominicano, Luis Abinader

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa

El presidente costarricense, Rodrigo Chaves

El presidente paraguayo, Santiago Peña

El presidente panameño, José Raúl Mulino

El presidente guyanés, Irfaan Ali

El presidente hondureño, Nasry "Tito" Asfura

El presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira

Primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar

También se espera la participación del presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

¿Por qué no fue invitado México a la cumbre “Escudo de las Américas”?

La ausencia más notable de la reunión será la de los líderes izquierdistas Claudia Sheinbaum de México, Luiz Inácio “Lula” da Silva de Brasil y Gustavo Petro de Colombia, quienes no fueron invitados. Esto ha llevado a los críticos a calificar la reunión como la Cumbre de las Américas de la Derecha.

Un funcionario de la Casa Blanca afirmó que se espera que los gobiernos participantes firmen la Carta de Doral, una declaración que afirma lo que los funcionarios describen como el “derecho de los pueblos de nuestro hemisferio a forjar su propio destino libre de interferencias”, al tiempo que enfatiza la gobernanza democrática y los principios del libre mercado.

Busca comprometer a países a cooperación más estrecha contra cárteles de droga

También se espera que el documento comprometa a los países participantes a una cooperación más estrecha contra los cárteles de la droga, las bandas criminales y la migración ilegal, así como a una mayor coordinación en materia de política comercial y económica.

La subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, afirmó que la cumbre refleja el esfuerzo de Trump por reafirmar el liderazgo de Estados Unidos en la región.

Trump estará acompañado por varios altos funcionarios de la administración, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el secretario de Comercio, Howard Lutnick; y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, según la Casa Blanca.

Roger Noriega, exsecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental durante la presidencia de George W. Bush, afirmó que la cumbre refleja un esfuerzo deliberado por reunir a gobiernos con prioridades estratégicas similares.

La reunión ocurre en un momento en que Estados Unidos intensifica la presión sobre las redes de narcotráfico en todo el hemisferio e insta a los gobiernos regionales a enfrentar lo que los funcionarios describen como "organizaciones narcoterroristas".

Miami también fue sede de la primera Cumbre de las Américas en 1994, lanzada por el presidente Bill Clinton como un foro destinado a reunir a líderes de todo el hemisferio.

Ahora, la reunión de Donald Trump busca reunir a un grupo más reducido de gobiernos con ideas afines para buscar una cooperación más estrecha en materia de seguridad y control migratorio.

Con información de N+

