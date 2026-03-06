‘Buscaba Matar a Trump’: Condenan por Terrorismo a Asif Raza, Agente de Irán Detenido en EUA

Un jurado federal en Brooklyn encontró culpable de terrorismo en intento de asesinato a Asif Raza Merchant, ciudadano paquistaní señalado por ser agente de la Guardia Revolucionaria de Irán. Detenido en 2024, el hombre de 47 años habría intentado contratar a sicarios para asesinar a Donald Trump, así como a otros políticos estadounidenses.

Al respecto, la fiscal Pam Bondi declaró: “Este hombre llegó a suelo estadounidense con la esperanza de asesinar al presidente Trump; en cambio, se topó con la fuerza de las fuerzas del orden estadounidenses”.

Noticia relacionada: El Mayor Portaviones del Mundo, el Gerald Ford, Atraviesa el Canal de Suez y se Aproxima a Irán

Paquistaní acusado de colaborar con Irán es declarado culpable de terrorismo

Durante el juicio, Asif Raza Merchant admitió que la Guardia Revolucionaria lo envió a Estados Unidos para organizar asesinatos políticos. El sujeto fue detenido antes de que pudieran llevarse a cabo los ataques planeados.

El sujeto se reunió en Nueva York con supuestos sicarios en junio del 2024; estos eran, en realidad, agentes encubiertos. Fue detenido cuando intentaba abandonar el país, al mes siguiente.

Joseph Nocella, fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York, y quien fue responsable de anunciar el veredicto, señaló: “El régimen terrorista de Irán envió a Asif Merchant aquí para sembrar el caos y el asesinato”. Y añadió:

“Gracias a la vigilancia de nuestros aliados en las fuerzas del orden, su plan fracasó. Hoy, con la convicción de Merchant, ese fracaso es total”.

Merchant aseguró que actuó bajo presión de Irán

Merchant habría comenzado a trabajar para la Guardia Revolucionaria a finales de 2022 o principios de 2023. En aquel entonces, recibió capacitación en inteligencia y contravigilancia.

Viajó a Estados Unidos en dos ocasiones: la primera, para buscar posibles reclutas; y la segunda, para organizar los ataques terroristas. El empresario declaró ante el jurado que actuó bajo presión de Irán:

“Mi familia estaba bajo amenaza y tuve que hacerlo. No era algo que quisiera hacer de manera voluntaria”.

Historias recomendadas: