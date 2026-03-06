Operación Furia Épica: Catar Reabre Espacio Aéreo de Forma Parcial tras Ataques de Irán

Catar anunció la reapertura parcial de su espacio aéreo este 6 de marzo. La monarquía de Medio Oriente fue atacada por Irán, tras el inicio de los enfrentamientos con Estados Unidos e Israel.

Las autoridades cataríes señalaron que esta primera fase de operación se limitará a los vuelos destinados a la evacuación de pasajeros, así como a los vuelos de carga. En el comunicado se lee:

“La Autoridad de Aviación Civil de Catar anuncia la reanudación parcial de la navegación aérea en el Estado de Catar, a través de rutas de contingencia de navegación designadas, con capacidad operativa limitada”.