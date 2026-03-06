Inicio Internacional Medio oriente Operación Furia Épica: Catar Reabre Espacio Aéreo de Forma Parcial tras Ataques de Irán

Operación Furia Épica: Catar Reabre Espacio Aéreo de Forma Parcial tras Ataques de Irán

En medio del conflicto Estados Unidos, Israel e Irán, Catar anunció la reapertura parcial de su espacio aéreo

Catar reabre de forma limitada su espacio aéreo tras ataques de Irán

Catar reabre de forma limitada su espacio aéreo tras ataques de Irán. Foto: Reuters

Catar anunció la reapertura parcial de su espacio aéreo este 6 de marzo. La monarquía de Medio Oriente fue atacada por Irán, tras el inicio de los enfrentamientos con Estados Unidos e Israel.

Las autoridades cataríes señalaron que esta primera fase de operación se limitará a los vuelos destinados a la evacuación de pasajeros, así como a los vuelos de carga. En el comunicado se lee:

“La Autoridad de Aviación Civil de Catar anuncia la reanudación parcial de la navegación aérea en el Estado de Catar, a través de rutas de contingencia de navegación designadas, con capacidad operativa limitada”.

