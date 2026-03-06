¿Ha Subido el Precio de la Gasolina en México a Una Semana de la Guerra en Irán?

Luego de cumplirse una semana de la guerra en Irán encabezada por Estados Unidos e Israel, en N+ te decimos se el precio de la gasolina en México ha subido o si se ha mantenido sin cambios.

La incertidumbre en el sector del combustible envuelve a México y al mundo debido a las tensiones geopolíticas y los bloqueos en Medio Oriente. A inicios de la semana, los precios del West Texas Intermediate (WTI) y del Brent del Mar del Norte lograron un récord del 6%, pero ahora solo subieron 0.48% y 0.26%, respectivamente.

La mezcla mexicana se mantiene en 70.32 dólares por barril, frente a los 63.46 dólares del viernes previo a que comenzara el conflicto en Medio Oriente.

¿Gasolina en México subió por guerra EUA e Israel vs Irán?

Hasta el momento, el conflicto en Medio Oriente no ha ocasionado afectaciones directas.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) destacó que el precio más alto de la gasolina alcanzó 24.99 pesos por litro en una sucursal de Oxxo Gas en Morelia, Michoacán.

Previo al conflicto en Medio Oriente, el precio promedio de la gasolina estaba en los 24.20 pesos por litro.

En Cancún, el litro estaba en 24.65 pesos

En Durango, alcanzó 24.45 pesos.

Gasolina con precios más bajos en algunas zonas de México

Algunas estaciones de Pemex se han mantenido con precios más bajos, en Iztapalapa, en la Ciudad de México, se dio a conocer un precio de 23.14 pesos por litro, con 40 centavos más bajo del promedio nacional.

Tampico: 23.20 pesos por litro.

pesos por litro. Veracruz: 23.25 pesos por litro.

pesos por litro. Guadalajara: 23.35 pesos por litro.

pesos por litro. Hermosillo: 23.49 pesos por litro.

pesos por litro. Durango: 23.69 pesos por litro.

pesos por litro. Acapulco: 23.78 pesos por litro.

Precio de la gasolina hoy 6 de marzo de 2026. Foto: CNE

También la Comisión Nacional de Energía (CNE) registró que este viernes 6 de marzo de 2026, entre los precios de gasolinas y diésel en la CDMX, está el caso de la alcaldía Benito Juárez en la gasolinera de Xola sobre el Eje 4 Sur No. 1403, el precio del combustible está en 22.97 pesos por litro.

