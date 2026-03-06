El presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, advirtió este viernes, 6 de marzo de 2026, que no habrá acuerdo con Irán, salvo una rendición incondicional, para que este país tenga "un gran futuro".

Mediante su cuenta de Truth Social, el presidente estadounidense indicó que su gobierno, junto con sus aliados, trabajarán incansablemente para “rescatar a Irán del borde de la destrucción”.

Aseguró que tras la elección de un líder “grande y aceptable” se buscará hacer a Irán económicamente más grande y más fuertes.

¡No habrá acuerdo con Irán, salvo una RENDICIÓN INCONDICIONAL! Tras eso, y tras la elección de un líder GRANDE Y ACEPTABLE, nosotros, junto con muchos de nuestros maravillosos y valientes aliados y socios, trabajaremos incansablemente para rescatar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca. IRÁN TENDRÁ UN GRAN FUTURO. “¡HAGAMOS A IRÁN GRANDE DE NUEVO (MIGA)!”. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente Donald J. Trump.

Con información de N+

