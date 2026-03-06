Este viernes 6 de marzo se inauguraron los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 en medio de las tensiones de la guerra en Oriente Medio y malas noticias: Irán anunció que no acudirá, mientras que los deportistas rusos fueron abucheados durante la ceremonia.

El Comité Paralímpico Internacional dio a conocer que el único atleta iraní clasificado no asistirá a Milán-Cortina debido a que no podrá viajar debido al conflicto ​en Oriente Medio: su país está en guerra con Estados Unidos e Israel.

Además, la bandera rusa volvió a ser ondeada durante el desfile de las naciones, lo que dejó entrever un posible regreso pleno a los círculos olímpicos para los Juegos de 2028 en Los Ángeles, California.

Lo lamentable es que se escucharon silbidos y abucheos para la delegación rusa cuando entró al escenario durante la ceremonia. Los cuatro atletas rusos saludaron al público en la antigua Arena di Verona, adaptada con nuevas rampas para sillas de ruedas.

¿Por qué Irán No Estará Presente en los Juegos Paralímpicos 2026?

El Comité Paralímpico Nacional de Irán ‌tenía previsto enviar al dos veces paralímpico Aboulfazl Khatibi Mianaei, que iba a competir en dos pruebas de esquí de fondo el 10 y 11 ⁠de marzo.

Sin embargo, debido al conflicto en Oriente Medio, el atleta paralímpico que compitió ‌en Pyeongchang en 2018 y en ‌Pekín en 2022 no puede viajar ⁠a Italia.

«El Comité Paralímpico Nacional de Irán nos informó de que no era posible viajar con seguridad a Milán-Cortina 2026 y que, por ​lo ​tanto, no ‌podrían ‌acudir a los Juegos», declaró Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional.

"Desde que comenzó el conflicto el sábado, el IPC ​y el Comité Organizador de Milán Cortina estaba trabajando sin descanso entre bastidores ‌con el ‌Comité Paralímpico Nacional y la federación nacional de esquí para encontrar rutas alternativas que permitan el paso seguro de la delegación iraní a los Juegos", destacó a través de un comunicado.

Lamentablemente “con el conflicto en curso en Oriente Medio, el ‌riesgo para la vida humana es demasiado alto", añadió.

