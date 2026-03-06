En marzo del 2026 podrá verse la luz zodiacal, un extraño y elusivo fenómeno astronómico. Te explicamos cuál es su origen y cómo podrás observarlo durante la primavera.

La luz zodiacal es un débil halo triangular que aparece cerca de los equinoccios.

es un débil halo triangular que aparece cerca de los equinoccios. La luna nueva en marzo, cerca del equinoccio, permitirá verle con mayor facilidad.

¿Qué es la luz zodiacal y a qué debe su nombre?

Para muchos, marzo ya ha sido inolvidable gracias a la “Luna de Sangre” que fue visible en México. Sin embargo, este mes guarda un evento astronómico aún más extraño: la luz zodiacal.

Este fenómeno puede apreciarse como un tenue halo triangular que aparece cerca del horizonte, especialmente cerca de los equinoccios. Durante la primavera, puede verse poco después del crepúsculo en el oeste. Por el contrario, hacia el otoño se puede observar apuntando al este antes del amanecer.

Este halo ilumina especialmente la eclíptica, que es la línea imaginaria que dibuja el Sol alrededor de la Tierra. De ahí su nombre, luz zodiacal, pues atraviesa a las constelaciones del Zodiaco.

La luz zodiacal es un débil halo triangular que aparece por el oeste. Foto: NASA

¿Cómo ver la luz zodiacal en marzo de 2026?

Muchos le habrán escuchado nombrar antes como un “falso amanecer”, pues fácilmente puede confundir a los observadores que creen brevemente que están a punto de ver la salida del Sol. Este fenómeno es especialmente fácil de ver a medida que uno se acerca al ecuador, por lo que México es un sitio idóneo para admirar.

La única condición indispensable para observar la luz zodiacal es tener la menor cantidad de contaminación lumínica. Además de la iluminación artificial de las ciudades, la Luna puede arruinar su observación.

Por ello, este marzo del 2026 será especialmente propicio para verle, pues habrá luna nueva el día 18. Los días alrededor del equinoccio serán los mejores para admirar la luz zodiacal.

El extraño origen de la luz zodiacal

Aunque en las condiciones correctas es fácil de observar, la luz zodiacal es un fenómeno extraño para los astrónomos.

La explicación más aceptada indica que se debe a la luz del Sol reflejada en el polvo que flota a lo ancho del sistema solar. Pero esta sería solo una parte de la historia.

Por mucho tiempo se atribuyó la luz zodiacal exclusivamente al polvo de asteroides y cometas. Esto cambió en 2021, cuando la sonda Juno de la NASA, que se dirige a Júpiter, detectó polvo interplanetario con sus instrumentos. Los científicos descubrieron pronto que el responsable de la luz zodiacal sería el polvo que ha arrojado Marte.

