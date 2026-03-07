Comando Central de EUA Informa sobre Operación "Furia Épica": Atacados, 3 Mil Objetivos en Irán

El Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) informó que más de 3 mil objetivos han sido atacados en Irán y más de 43 embarcaciones fueron destruidas o dañadas.

Se trata del balance de la primera semana de hostilidades entre la dupla Estados Unidos-Israel contra Teherán, según señaló esta unidad militar encargada de las operaciones en Medio Oriente.

La actualización sumó mil los lugares alcanzados en suelo iraní respecto a los 2 mil reportados por las fuerzas armadas en sus datos del jueves.

¿Qué objetivos han sido atacados en Irán?

Entre los objetivos principales de la ofensiva está la importante infraestructura militar:

Cuarteles generales de la Guardia Revolucionaria.

Cuarteles de las Fuerzas Aeroespaciales de la Guardia Revolucionaria.

Diversos centros de comando y control.

Sistemas integrados de defensa aérea.

Sitios de misiles balísticos, misiles antibuque, y embarcaciones y submarinos de la Armada iraní.

La afectación a estas instalaciones bélicas iraníes han provocado una disminución en el volumen de ataques desde Teherán desde el inicio de las hostilidades, el sábado pasado.

En ese sentido, el comandante del Centcom, Brad Cooper, dijo el jueves que los ataques iraníes con misiles cayeron un 90%, mientras que los que emplean drones disminuyeron hasta un 83%.

Arrasan con embarcaciones

El informe del Centcom también aseguró que se han destruido o dañado 43 embarcaciones iraníes, entre ellas, un portaviones de drones.

Para ello, Estados Unidos ha usado bombarderos B-2 y B-52, así como cazas F-35 Stealth o los drones Kamikaze LUCAS, un sistema que ese país construyó aplicando ingeniería de drones de origen iraní.

Hasta el momento, el número de fallecidos en Irán, entre ellos el ayatolá Alí Jamenei, subió a mil 230, informó la agencia pública Fundación de los Mártires y Asuntos de los Veteranos del país.

En cuanto al Líbano, han perecido 217 personas y otras 798 resultaron heridas tras los bombardeos israelíes contra posiciones de Hezbolá.

