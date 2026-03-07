Presidente de Irán Dice Que Su País No Se Rendirá; Anuncia Fin de Ataques a Países Vecinos

Masud Pezeshkian, presidente iraní, señaló que la exigencia de Estados Unidos de que su país se rinda es solo un sueño "que se llevarán a la tumba".

Así lo dijo a través de un video en el que respondió al presidente Donald Trump respecto a que no habrá un acuerdo con Irán y solo aceptará una "rendición incondicional" por parte del régimen.

"La idea de que Irán se rendirá incondicionalmente es un sueño que ellos se llevarán a la tumba", dijo Pezeshkian.

En una publicación en Truth Social, el mandatario estadounidense señaló que la intención es rescatar a Irán de la destrucción, haciéndolo "económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca".

Masud criticó que Estados Unidos no respetó las leyes internacionales y "bombardean cualquier lugar que desean y no se abstienen de atacar escuelas, hospitales y diversos centros en el país".

Se disculpa con sus vecinos

Irán ha dicho que no se rendirá y que está listo para una larga guerra. Frente a la ofensiva de Israel y Estados Unidos, atacó al primer país y varias bases militares y embajadas de EUA en naciones de la región.

Ante estos ataques, el mandatario iraní se disculpó con sus vecinos porque las represalias de Teherán apuntaron hacia ellos tras el inicio del conflicto el pasado 28 de febrero.

"Pido disculpas (...) a los países vecinos que fueron atacados por Irán", declaró Pezeshkian, quien agregó que se acordó ya no lanzar proyectiles a estas naciones.

Claro, solo bajo la siguiente situación: "Que se produzca un ataque contra Irán desde esos países", muchos de los cuales tienen bases militares estadounidenses.

Con información de EFE y AFP

