Gobierno de Querétaro Repatriará a 78 Queretanos Atrapados en Conflicto de Medio Oriente

El gobernador de Mauricio Kuri González informó que el gobierno estatal logró coordinar la repatriación de 78 queretanos que actualmente se encuentran en el Medio Oriente, quienes podrán regresar a la entidad con apoyo de la administración estatal.

Durante un mensaje, el mandatario explicó que el traslado comenzará a partir del día 10 y se realizará de manera progresiva y ordenada por vía aérea, como parte de una logística organizada por el gobierno de Querétaro.

¿Cómo será el regreso de los Queretanos que están atrapados en el Medio Oriente?

Kuri González detalló que el regreso de los connacionales se llevará a cabo priorizando a personas con alguna enfermedad, adultos mayores, mujeres y niñas y niños, para posteriormente continuar con el resto de los queretanos que permanecen en la región.

Asimismo, destacó que el gobierno estatal busca actuar con solidaridad ante situaciones complejas que enfrentan los queretanos fuera del país.

No obstante, advirtió que la situación en la región donde se encuentran los connacionales es complicada, por lo que los planes podrían modificarse dependiendo de las condiciones. Ante ello, pidió a las familias mantenerse atentas a los canales de información oficial y conservar la calma mientras se concreta el proceso de traslado.

