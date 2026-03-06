Asalto a Cuentahabiente en San Juan del Río, Querétaro Deja una Persona Fallecida

Un cuentahabiente perdió la vida tras resultar herido durante un asalto con violencia ocurrido la tarde de este jueves al exterior de la plaza Agua Rica, ubicada sobre la calle Valentín Gómez Farías, en la zona Centro del municipio de San Juan del Río, en el estado de Querétaro.

De acuerdo con los primeros reportes, un sujeto armado interceptó a la víctima cuando ingresaba a un local comercial acompañado de su pareja. Durante el intento de robo, el agresor realizó detonaciones de arma de fuego, dejando al cuentahabiente gravemente lesionado.

¿Detuvieron al asaltante?

Tras el ataque, el presunto responsable huyó del lugar a bordo de una motocicleta, donde ya lo esperaba un cómplice para escapar con rumbo desconocido.

La persona herida fue trasladada de emergencia a un hospital privado, donde minutos más tarde se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y Estatal, quienes acordonaron la zona y recabaron información de lo ocurrido. Asimismo, se dio aviso a la Fiscalía General del Estado de Querétaro, instancia que inició la carpeta de investigación correspondiente.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas, mientras continúan las diligencias para identificar y localizar a los responsables del asalto.

