Habrá Feria de las Carnitas por el 273 Aniversario de Santa Rosa Jáuregui

Con motivo del 273 aniversario de la fundación de Santa Rosa Jáuregui, del 13 al 15 de marzo se llevará a cabo la Feria de las Carnitas, evento que contará con expositores gastronómicos, presentaciones musicales y actividades culturales para toda la familia.

¿Qué actividades habrá en la Feria de las Carnitas 2026?

El delegado de la demarcación, Mauricio Zumaya, informó que las actividades comenzarán el 13 de marzo con un evento cívico en el que se realizará un reconocimiento a los fundadores de la comunidad, como parte de las celebraciones por el aniversario de la localidad.

Posteriormente, los días 14 y 15 de marzo se desarrollará la feria, en la que participarán diversos expositores dedicados a la preparación de carnitas, además de que habrá actividades culturales, concursos y presentaciones artísticas para los asistentes.

Como parte del programa musical, el viernes 14 de marzo se presentará la agrupación Los Alameños de la Sierra, mientras que el domingo 15 de marzo cerrará el evento el grupo Los Reales del Río, con un concierto para el público que asista a la celebración.

Garantizan para los asistentes

Las autoridades destacaron que la feria está pensada como un evento familiar, por lo que se contará con un operativo de seguridad y movilidad para garantizar el orden y la tranquilidad durante los tres días de actividades.

Se espera que esta celebración reúna a habitantes de la delegación y visitantes de distintas zonas del municipio de Querétaro, fortaleciendo las tradiciones y la convivencia comunitaria en torno a la gastronomía y cultura local.

