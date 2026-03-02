IMSS Querétaro Instalará 19 Puntos de Vacunación esta Semana del 2 al 8 de Marzo 2026

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro desplegará brigadas de vacunación en 19 puntos estratégicos de la entidad durante la semana del 2 al 8 de marzo de 2026, con el objetivo de facilitar el acceso a la salud y fortalecer la cultura de la prevención.

La estrategia contempla la instalación de módulos temporales fuera de las clínicas tradicionales, principalmente en plazas comerciales, supermercados y mercados públicos, para acercar las vacunas a la población en zonas de alta afluencia.

Sedes de vacunación en Querétaro

Galerías

Plaza Boulevares

Puerta Victoria

Antea (Plaza Ubika)

Mercado El Tepetate

Mercado La Cruz

Supermercados de cadenas nacionales

San Juan del Río

Plazas comerciales y supermercados de alta concurrencia

Corregidora

Centros comerciales y puntos estratégicos del municipio

¿Cuáles son las Fechas y horarios?

Periodo: del 2 al 8 de marzo de 2026.

del 2 al 8 de marzo de 2026. Horarios: algunos módulos operarán desde las 8:00 horas , extendiéndose en ciertos puntos hasta las 18:00 horas .

algunos módulos operarán desde las , extendiéndose en ciertos puntos hasta las . La mayoría de las sedes brindarán atención durante el fin de semana (sábado y domingo) .

. En mercados tradicionales como El Tepetate habrá servicio también en días hábiles.

El IMSS exhorta a la población a acudir con su Cartilla Nacional de Salud para agilizar el registro de las dosis aplicadas. Asimismo, invita a consultar el listado completo de ubicaciones y horarios a través de sus redes sociales oficiales.

La institución reiteró que la vacunación es un derecho y una de las herramientas más efectivas para prevenir enfermedades, por lo que llamó a padres de familia y adultos mayores a ubicar el módulo más cercano a su domicilio o centro de trabajo.

