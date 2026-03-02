IMSS Querétaro Instalará 19 Puntos de Vacunación esta Semana del 2 al 8 de Marzo 2026
Redacción: N+
El IMSS en Querétaro desplegará 19 módulos temporales de vacunación en distintos puntos del estado durante la semana, con el objetivo de facilitar el acceso a las dosis fuera de las clínicas.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro desplegará brigadas de vacunación en 19 puntos estratégicos de la entidad durante la semana del 2 al 8 de marzo de 2026, con el objetivo de facilitar el acceso a la salud y fortalecer la cultura de la prevención.
La estrategia contempla la instalación de módulos temporales fuera de las clínicas tradicionales, principalmente en plazas comerciales, supermercados y mercados públicos, para acercar las vacunas a la población en zonas de alta afluencia.
Sedes de vacunación en Querétaro
- Galerías
- Plaza Boulevares
- Puerta Victoria
- Antea (Plaza Ubika)
- Mercado El Tepetate
- Mercado La Cruz
- Supermercados de cadenas nacionales
San Juan del Río
-
Plazas comerciales y supermercados de alta concurrencia
Corregidora
-
Centros comerciales y puntos estratégicos del municipio
¿Cuáles son las Fechas y horarios?
- Periodo: del 2 al 8 de marzo de 2026.
- Horarios: algunos módulos operarán desde las 8:00 horas, extendiéndose en ciertos puntos hasta las 18:00 horas.
- La mayoría de las sedes brindarán atención durante el fin de semana (sábado y domingo).
- En mercados tradicionales como El Tepetate habrá servicio también en días hábiles.
El IMSS exhorta a la población a acudir con su Cartilla Nacional de Salud para agilizar el registro de las dosis aplicadas. Asimismo, invita a consultar el listado completo de ubicaciones y horarios a través de sus redes sociales oficiales.
La institución reiteró que la vacunación es un derecho y una de las herramientas más efectivas para prevenir enfermedades, por lo que llamó a padres de familia y adultos mayores a ubicar el módulo más cercano a su domicilio o centro de trabajo.
