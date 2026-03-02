Inicio Queretaro IMSS Querétaro Instalará 19 Puntos de Vacunación esta Semana del 2 al 8 de Marzo 2026

IMSS Querétaro Instalará 19 Puntos de Vacunación esta Semana del 2 al 8 de Marzo 2026

Redacción: N+

El IMSS en Querétaro desplegará 19 módulos temporales de vacunación en distintos puntos del estado durante la semana, con el objetivo de facilitar el acceso a las dosis fuera de las clínicas.

Vacunación Gratuita en Querétaro

Vacunación en Querétaro. Foto: Pexels

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro desplegará brigadas de vacunación en 19 puntos estratégicos de la entidad durante la semana del 2 al 8 de marzo de 2026, con el objetivo de facilitar el acceso a la salud y fortalecer la cultura de la prevención.

La estrategia contempla la instalación de módulos temporales fuera de las clínicas tradicionales, principalmente en plazas comerciales, supermercados y mercados públicos, para acercar las vacunas a la población en zonas de alta afluencia.

Sedes de vacunación en Querétaro

  • Galerías
  • Plaza Boulevares
  • Puerta Victoria
  • Antea (Plaza Ubika)
  • Mercado El Tepetate
  • Mercado La Cruz
  • Supermercados de cadenas nacionales

San Juan del Río

  • Plazas comerciales y supermercados de alta concurrencia

Corregidora

  • Centros comerciales y puntos estratégicos del municipio

¿Cuáles son las Fechas y horarios?

  • Periodo: del 2 al 8 de marzo de 2026.
  • Horarios: algunos módulos operarán desde las 8:00 horas, extendiéndose en ciertos puntos hasta las 18:00 horas.
  • La mayoría de las sedes brindarán atención durante el fin de semana (sábado y domingo).
  • En mercados tradicionales como El Tepetate habrá servicio también en días hábiles.

El IMSS exhorta a la población a acudir con su Cartilla Nacional de Salud para agilizar el registro de las dosis aplicadas. Asimismo, invita a consultar el listado completo de ubicaciones y horarios a través de sus redes sociales oficiales.

La institución reiteró que la vacunación es un derecho y una de las herramientas más efectivas para prevenir enfermedades, por lo que llamó a padres de familia y adultos mayores a ubicar el módulo más cercano a su domicilio o centro de trabajo.

