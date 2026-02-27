Reportan Dos Nuevos Contagios de Sarampión en Querétaro; en Total Van 21 Casos

La secretaria de Salud del estado, Martina Pérez Rendón, informó que actualmente se registran 21 casos confirmados de sarampión, luego de que este día se notificaran dos nuevos contagios.

La funcionaria detalló que se mantiene activa la vigilancia epidemiológica en todo el estado, con el objetivo de detectar oportunamente posibles nuevos casos y evitar la propagación de la enfermedad. Señaló que las autoridades sanitarias continúan con el seguimiento de los pacientes y sus contactos, conforme a los protocolos establecidos.

¿Qué deben hacer las personas para prevenir el contagio?

Pérez Rendón hizo un llamado a la población para revisar su Cartilla Nacional de Vacunación y verificar que cuenten con el esquema completo contra el sarampión, el cual consta de dos dosis. En caso de no tener certeza sobre su vacunación, exhortó a acudir al centro de salud más cercano para recibir orientación y, de ser necesario, la vacuna correspondiente.

La Secretaría de Salud reiteró que la vacunación es la principal medida de prevención para evitar brotes y proteger a la población, especialmente a niñas, niños y personas no inmunizadas.

