¿Qué se Sabe de los Queretanos se Encuentran Atrapados en el Conflicto de Medio Oriente?

Ante el conflicto que se registra en Medio Oriente, el Gobierno del Estado de Querétaro mantiene seguimiento puntual a la situación y comunicación permanente con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó el secretario de Gobierno estatal, Eric Gudiño Torres.

El funcionario explicó que la SRE es la dependencia encargada de establecer contacto con los mexicanos que se encuentren en la región para garantizar su seguridad y brindar apoyo en caso necesario.

Asimismo, señaló que en caso de identificarse queretanos en zonas de riesgo, el gobierno estatal mantiene coordinación con la Cancillería para dar seguimiento y facilitar apoyo.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores ha publicado a través de sus redes sociales que, si hay alguna persona de México en general en esa zona, se puedan comunicar. El Gobierno de México está al pendiente y, por supuesto, si hubiera algún queretano, nosotros estaríamos en comunicación vía la Secretaría de Relaciones Exteriores”, señaló.

¿Cuántos queretanos se encuentran en Medio Oriente y Asia?

De acuerdo con la información más reciente, 114 queretanos se encuentran actualmente en Medio Oriente y Asia, de los cuales 54 permanecen en Dubái a la espera de que se reabra el espacio aéreo para poder regresar.

Gudiño Torres explicó que las autoridades mantienen comunicación con la embajada de México en Emiratos Árabes Unidos, además de contacto directo con algunos de los queretanos que permanecen en la zona.

Entre los casos reportados también se encuentra una mujer que se encuentra en Israel junto a un grupo de turistas, quienes por el momento no pueden salir del país debido a la suspensión del espacio aéreo.

“Estos datos ya los tiene también la embajada de México en esa zona y el día de hoy por la mañana se contactó una persona de Israel, una mujer que está con un grupo de turistas que no puede salir por la situación de que el espacio aéreo está suspendido”, explicó.

¿Cuál es el estado actual de los turistas queretanos en Medio Oriente?

Las autoridades detallaron que del total de queretanos localizados en Dubái, 54 viajaban en un crucero, mientras que otros eran turistas que se encontraban en la región cuando comenzó la suspensión de vuelos.

“Hay otro grupo que tenemos de 76 personas en Dubái, 54 que venían en un crucero y las otras eran turistas que estaban en la zona; desgraciadamente no se ha podido abrir el espacio aéreo de Dubái”, señaló.

Además, se informó que un grupo de 21 turistas que se encuentra en la India tiene previsto viajar este viernes hacia Tailandia y posteriormente trasladarse a Estados Unidos, como parte de su ruta de regreso.

Gobierno estatal cubrirá estancia de queretanos en Dubái

A través de redes sociales, el gobernador del estado informó que el Gobierno de Querétaro cubrirá la estancia de los queretanos que permanecen en Dubái, mientras se restablecen las condiciones para su retorno seguro.

En su mensaje, reiteró que las autoridades estatales mantienen comunicación permanente con la Cancillería para concretar su regreso.

“No están solos. En Dubái, nuestras y nuestros queretanos cuentan ya con estancia cubierta por el Gobierno del Estado mientras se restablecen condiciones para un regreso seguro. Seguimos en contacto permanente con la Cancillería para concretar su retorno a Querétaro”.

