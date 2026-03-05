Marchas del 8M 2026 en Querétaro; Lugar, Horarios y Colectivos

Este 8 de marzo de 2026, en el marco del Día Internacional de la Mujer, colectivas feministas, organizaciones civiles y ciudadanía participarán en diversas movilizaciones en la capital queretana para exigir justicia, igualdad y el fin de la violencia de género.

La movilización principal está convocada para iniciar en la Alameda Hidalgo, punto donde se concentrarán los contingentes antes de comenzar el recorrido por calles del Centro Histórico de Querétaro.

¿Cuáles son los grupos que saldrán de la Alameda en Querétaro?

Se organizarán dos contingentes principales que partirán desde la Alameda Hidalgo.

Primer contingente Feminismo Para Todas Mx : integrado por colectivas feministas; se concentrará a las 14:00 horas y saldrá a las 16:30 , recorriendo avenida Zaragoza hacia el Tanque para después regresar y terminar en Plaza Constitución .

Segundo contingente Adax Digitales: convocado por otras organizaciones; se reunirá también en la Alameda sobre avenida Zaragoza y partirá alrededor de las 16:00 horas con destino al Jardín de la Corregidora.

¿Cuál será el recorrido?

De acuerdo con las convocatorias difundidas por colectivos y organizaciones, la marcha avanzará por vialidades como Avenida Zaragoza, Corregidora y otras calles del primer cuadro de la ciudad, con el objetivo de llegar a plazas y espacios emblemáticos del centro donde se realizarán pronunciamientos y actividades.

Para este año se prevé la participación de miles de mujeres, incluyendo familiares de víctimas de feminicidio, colectivas feministas, estudiantes y organizaciones sociales que buscan visibilizar problemáticas como la violencia de género, desapariciones y desigualdad.

Autoridades estatales y municipales informaron que habrá acompañamiento institucional durante la movilización, principalmente con personal femenino de seguridad y protección civil, además de recomendar a la población tomar precauciones ante posibles cierres viales en el Centro Histórico durante la tarde y noche del sábado.

Las marchas del 8 de marzo forman parte de una jornada global de protesta y reflexión que cada año reúne a miles de mujeres en distintas ciudades para exigir el respeto a sus derechos y una vida libre de violencia.

